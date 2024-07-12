蟑螂放內褲！淫男騙「體內驅蟲」性侵女童42次　重判13年半

▲桃園李姓男子6年來性侵同居人的孫女42次。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園李姓男子和女友同居近20年，期間竟趁女友的孫女小安（化名）熟睡時，把死掉的蟑螂放進她衣褲，誆騙小安下體長蟲，須與他無套發生性行為才能得救，藉此性侵得逞。小安長大後雖發覺受騙，但顧慮到祖母心情不敢求救，6年來慘遭李男侵犯42次。台灣高等法院審理後，法官重判李男13年6月徒刑。可上訴。

判決指出，女童小安和父親、祖母、祖母的李姓男友同住，2006年9月間，小安還在念小學四年級，就遭李男亂摸臀部和下體。等小安升上5年級到國2之間，李男更威嚇她「妳被下咒，下體長蟲會爛掉、會死掉，我用10年壽命去山上跟巫師換草藥，需要我吃草藥與妳為性行為，且不能戴保險套，射精在妳體內才能解救妳」，藉此對她性侵20次。

直到小安年滿14歲，李男繼續用各種靈異災厄、怪力亂神之說威脅，讓小安心生恐懼，在住處或被載到不詳地點又性侵20次，以及趁她入睡時性侵1次。後來小安和李男起衝突，遭父親指責對李男沒禮貌、不尊重，小安不滿自己長期忍耐李男侵犯，居然還要跟李男道歉，一時再也無法忍受，才告知父親自己遭受李男性侵一事，全案因此曝光。

李男在審理時否認犯行，表示他和小安等人同住約20年，他們因細故而誣陷他。不過小安證稱，李男有時會趁她睡覺，將蟑螂屍體塞進她衣褲裡面，她起床時看到就會覺得很害怕，以為蟲是從她身上出現的，直到有天她沒睡著，才發現蟑螂乾屍是李男放的，到了國中又有健康教育課程，她才漸漸認知到自己發生了什麼事。

小安指出，國中時她被李男性侵，有被阿嬤撞見過1次，阿嬤當時哭著問他們「在幹嘛、你們知道你們這是亂倫嗎」，但後續卻沒有甚麼作為，讓她更認為沒有人會幫助她，只會指責她，雖然被李男侵犯，她覺得「不願意，很噁心，真的很噁心」，但為了家庭和諧只好忍下來。

台灣高等法院檢視相關證據，認為小安證述一致，且小安和李男還以阿公、孫女相稱，小安又和祖母感情和睦，並無捏造不實的動機，依成年人對少年犯強制性交罪、成年人對少年犯乘機性交、對未滿14歲之女子犯強制猥褻等罪，共42罪，合併處13年6月徒刑。可上訴。