作家孟若默許丈夫性侵女兒　出版社取消講座⋯網讚：謝謝溫柔回應

▲2013年諾貝爾文學獎得主、已故加拿大作家艾莉絲．孟若（Alice Munro）。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育綾／台北報導

諾貝爾文學獎得主、已故作家艾莉絲．孟若（Alice Munro）成就不凡，不過女兒史肯納（Andrea Robin Skinner）在日前投書加拿大媒體，指出童年遭到孟若的第二任丈夫性侵，母親知情卻視若無睹。台灣出版社「木馬文化」原訂在7月19日以孟若的作品為主題，舉辦文學講座，但在接獲此消息後決定取消，讀者看了也紛紛讚「謝謝木馬溫柔的回應」、「體現了真正的人文價值」。

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▲諾貝爾作家孟若遭女兒指控，對於女兒被繼父性侵事件視若無睹，木馬文化取消相關講座。（圖／翻攝自Facebook／木馬文化 ECUS Publishing House）

木馬文化原先邀請作家曹馭博，預計在7月19日以孟若的作品為主題，舉辦「遺憾，但獲得自由──讀艾莉絲．孟若〈臉〉」經典文學講座。不過孟若的女兒在日前向加拿大媒體投訴，自己童年時遭到繼父（孟若的第二任丈夫）性侵多年，後來鼓起勇氣告訴母親，卻遭孟若無情、視若無睹對待，還說「這是女兒與繼父之間的事」稱與她無關。

木馬文化也在得知消息後公告「取消講座」，並說明，「由於作家孟若之女Andrea Robin Skinner近日發聲，揭露幼時遭繼父性侵，長年以來卻未能獲得孟若與家人的同理與幫助，造成難以平復的傷害。考量此時應是讓倖存者訴說的時間點，我們希望能先將相關討論留給真實世界中受到傷害的人們。經與講者討論，決定取消此場講座。」



出版社也表示，「我們相信文學的價值在於揭露幽微、矛盾，並給予讀者力量；亦深信對痛苦的同理及惡的辨正，是人性根本。此刻，願傷者得以療傷，也請關照身邊所有可能懷抱同樣痛楚的人。」並針對報名7月19日活動的讀者致歉。

許多關注此事件的網友、讀者看了也紛紛讚，並留言「謝謝木馬溫柔的回應，回應了真正應該做的事情」、「對於木馬文化舉辦活動的即時變更，予以高度的肯定」、「木馬很有高度」、「這個決定很棒」、「謝謝體現了真正的人文價值」、「謝謝木馬，支持你們」。

有關作家孟若遭到女兒控訴事件，女兒史肯納在8日投書加拿大媒體《多倫多星報》，指出從童年到青春期受到繼父佛瑞姆林（Gerald Fremlin）性侵，一直不敢告訴母親真相，怕受到母親責怪，但大學後患上暴食症、失眠、頭痛，25歲鼓起勇氣告訴孟若真相，沒想到孟若的反應讓她更絕望。

史肯納指出，孟若告訴她「這一切都太晚了」，如果要她因此否定她對丈夫的愛、要她為了孩子犧牲自己的幸福，那就是服從了「厭女文化」的傳統要求，更表示「這是女兒與繼父之間的事」與她無關。

史肯納在切斷與母親的聯繫後，2005年看到孟若在專訪中大讚丈夫佛瑞姆林，才毅然決然報警，指控繼父的罪行。同年佛瑞姆林承認犯行，當時已高齡82歲的他被判緩刑2年。不過，礙於孟若當時的名氣，這件事幾乎不曾被提起，也沒人敢提起。史肯納在近日的投書中表示，「我想要的是一些記錄下來的真相和公開證據，證明我不該遭受發生在我身上的事。我也希望人們談論我母親時，會提到這個故事、我的故事。」