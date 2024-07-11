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社會 社會焦點 保障人權

肉食女戀上180帥哥！狂親摸鳥激喊：跟我做　判囚1年7月再賠35萬

▲桃園市楊姓女子懷疑老公另結新歡，去年4月間在住家臥房偷裝針孔攝影機，果然錄下老公與小三滾床單證據，但上法院提告時卻被對方反控妨害秘密罪。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲女球友將男子撲倒在床，還掀衣吻胸，但遭男子喝斥拒絕。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者劉人豪／台中報導

台中市一名女子加入羽球社後，愛慕身高近180公分的帥哥阿隆（化名），竟假借送球拍為名義，將阿隆騙進房裡，立刻脫掉自己衣服、環勾阿隆頸部，撲倒在床上，掀衣親吻阿隆，要求「跟我做愛一次」，遭阿隆斷然拒絕報警，刑事部分女子遭判刑1年7月確定；民事部分阿隆求償50萬，台中地院判女子應賠償35萬。

判決指出，女子與阿隆並非男女朋友，女子加入羽球社團後，2022年5月間，以贈送球拍為由，在晚間22點15分，約出阿隆到自家樓下。之後又說球拍放在家裡，2人一起進家門、再走進房門內。阿隆拿到球拍打算離去時，女子突然脫掉上衣。

接著她先以手將阿隆頸部環勾倒至床上，阿隆掙脫起身後，女子再次將阿隆推倒在床上，並以身體壓制阿隆。期間阿隆一再表示拒絕及制止「放開、我很熱、我沒有想要」，但女子不理會，只說「跟我做愛一次」，執意將阿隆衣服掀起，並親吻阿隆胸部、身體；更以手隔著褲子碰觸阿隆下體。最後阿隆奮力抗拒、喝叱，才趁隙逃離女子家中。事後阿隆到警局報案，並到醫院驗傷，檢方依照「強制性交未遂罪」對女子提起公訴。

法院審理時，女子否認犯案，辯稱當時什麼事情都沒有發生，她在房間時親吻阿隆，阿隆並未抗拒；律師也說，阿隆將近180公分高，與女子體型有差距，如果阿隆不願意，女子如何壓制住阿隆。但阿隆指證歷歷，另外也出示當時衣服遭女子拉扯，導致腋下紅腫的驗傷照片；此外，阿隆也因此罹患憂鬱症，前往身心科就診。

▲▼煩惱,懊惱,難過。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子稱貞操權受損，法院判女子應賠償35萬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

法院最後根據客觀事實，以及女子事後傳訊阿隆「對不起，我今天失態了，希望不要在意」，庭上也承認「我有要求阿隆跟我做愛一次，只有想而已」，法院因此認定女子確實有罪，一二審均將她判刑1年7月，再上訴後，最高法院駁回上訴定讞。

民事部分，阿隆認為身體權、貞操權受損，請求賠償精神慰撫金50萬元。女子稱本案已判決確定，她即將入監執行，精神慰撫金50萬元過高，且目前仍與年逾70歲之父母同住，需奉養父母，且她長期罹患焦慮、憂鬱、恐慌、及失眠等精神疾病，持續在精神科診所就診治療，只能賠償15萬元。

法院認為，女子強制性交未遂，導致阿隆身體權、貞操權遭受侵害，精神上蒙受痛苦，判決女子應給付阿隆35萬元，可上訴。

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