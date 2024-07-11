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賽後到酒吧約女玩3P！法國橄欖球員「遭控性侵」在阿根廷被捕

▲▼法國橄欖球員傑古（左圖）和奧拉杜（右圖深藍衣服者）在阿根廷遭控性侵。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國橄欖球員傑古（左圖）和奧拉杜（右圖深藍衣服者）在阿根廷因遭控性侵被捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

阿根廷來自門多薩省（Mendoza）的一名司法官員透露，法國國際橄欖球隊有2名正在南美參加巡迴賽的球員因涉嫌性侵一名女子，而在當地8日於阿根廷被捕，但這2名球員卻聲稱，他們的行為已獲受害女性同意。

綜合BBC與法新社報導，7月6日，法國隊正在阿根廷參加南美巡迴賽，不料門多薩檢察官辦公室卻接獲一名女子的報案，指控法國隊21歲的傑古（Oscar Jegou）以及20歲的奧拉杜（Hugo Auradou）在比賽當晚於法國隊下榻的外交酒店（Diplomatic Hotel）對她施以性侵。

當地媒體指出，檢察官在收到指控後立即對這2名球員發出逮捕令，而傑古與奧拉杜也在當地8日於布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）被拘留，並將被送往門多薩。證詞顯示，這2名球員賽後在酒吧遇到這名女性，隨後跟她一起回飯店發生性行為。

▲▼法國橄欖球員傑古和奧拉杜被捕後，律師和法國橄欖球聯合會高層立刻前往門多薩司法部門。（圖／路透）

▲傑古和奧拉杜被捕後，律師和法國橄欖球聯合會高層立刻前往門多薩司法部門。（圖／路透）

球員的律師利巴羅納（Rafael Cuneo Libarona）表示，球員承認與原告發生性行為，但強調相關行徑「已經雙方同意，且未發生任何暴力情節」。門多薩檢察官辦公室發言人阿胡曼達（Martin Ahumada）指出，當局目前已派出調查委員會前往布宜諾斯艾利斯，若調查結果與受害者證詞相符，將發布起訴書。

在性侵事件曝光的同時，法國隊還面臨另一爭議。在傑古和奧拉杜被捕的前一天，後衛賈米內特（Melvyn Jaminet）才剛因發表種族主義言論被停賽。當時，賈米內特在Instagram上傳了一段影片，聲稱自己會對阿拉伯人使用暴力，而引發廣泛譴責和討論。

儘管賈米內特事後刪除了相關影片，但此事已在網上迅速傳播，賈米內特隨後被送回國。如今，賈米內特已在Instagram上發表聲明，對自己的言論深感抱歉和羞愧，強調任何形式的種族主義都是不可接受的，並正等待進一步處分。

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