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17歲羽球小將賽場倒地亡…他1週前預言命中　「穿越者」道歉了

17歲羽球小將賽場倒地亡…他1週前預言命中　「穿越者」道歉了

▲大陸17歲羽毛球運動員張志杰6月30日在印尼參加亞洲青年羽毛球錦標賽團體賽小組賽最後一場比賽時，突然在場上暈倒，經搶救無效去世。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸17歲羽毛球運動員張志杰6月30日在印尼參加亞洲青年羽毛球錦標賽，團體賽小組賽最後一場比賽時，突然在場上暈倒，經搶救無效去世。詭異的是，1名網友自稱是「穿越者」，且早在6月23日就預言「7月1號會有一位羽毛球運動員去世」，不料竟一語成讖，引發大批網友熱議，相關截圖也在網路瘋傳。

綜合陸媒報導，張志杰過去沒有重大疾病，醫生研判可能是比賽時突發惡性心律失常，造成全身失去供血，最終導致悲劇。事發後，在線上觀賽的國外球迷中，有很多聲音指責印尼方面的現場醫療反應太慢、太業餘。事實上，張志杰倒地27秒後，醫護人員馬上進場，到2分26秒被抬出場地，這2分鐘內現場醫療團隊確實有採取相應措施。

詭異的是，網上有名暱稱「冰緒」的網友此前發布的一條預言被人翻出，只見他自稱「穿越者」，並於在6月23日發文稱「7月1號會有一位羽毛球運動員去世」。雖然張志杰去世時間與預言相差了數十分鐘（官方報導6月30日23點20分），但也基本吻合。實際查看截圖，感覺無後製痕跡，讓很多人感到疑惑甚至驚恐。

17歲羽球小將賽場倒地亡…他1週前預言命中　「穿越者」道歉了

▲17歲羽球小將賽場倒地亡，他1週前預言命中。（圖／翻攝自小紅書）

不過，也有人認為「倖存者效應，用已知的信息做一個假設，當假設錯誤，無人問津。當假設碰巧符合實際，他的一個假設將成為預知」、「他要是穿越者早就買彩券發大財了」、「每天都有無數人在預言各種，只是有的人可以蒙對」。

眼見風波越演越烈，該名「穿越者」事後在留言串道歉，「我很對不起杰哥，我真的沒有想到這件事是真的。我不知道如何對你說，很抱歉，願天堂也有羽毛球」，似乎認了自己只是隨口說說，沒想到會一語成讖。

17歲羽球小將賽場倒地亡…他1週前預言命中　「穿越者」道歉了

▲網友道歉了。（圖／翻攝自小紅書）

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