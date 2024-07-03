陸17歲羽球小將「張志傑」生前急救是否合規　世界羽聯將徹查

記者廖翊慈／綜合報導

中國羽球隊17歲小將張志傑30日在印尼舉行的2024亞洲青年羽球錦標賽混合團體小組賽中，突暈厥倒地，送醫不治。事發當時，組委會醫療團隊並未攜帶自動體外心臟去顫器（AED），也未對他施行心肺復甦術（CPR）等急救措施。世界羽聯表示，將徹查此事。

▲▼中國羽球隊17歲小將張志傑在比賽中途倒地去世。（圖／翻攝自微博）

據《新京報》報導，世界羽聯2日就17歲中國羽小將張志傑6月30日在印尼參加比賽時離世事件再發文，「藉此機會，我們再次向張志傑的家人、隊友、中國羽球協會以及整個中國羽球界表示最深切的慰問。」

世界羽聯表示，「張志傑在印尼日惹舉行的亞洲青年羽球錦標賽上不幸離世，我們正在採取一切必要措施，與亞洲羽球聯合會和印尼羽球協會（PBSI）協商，將徹底審查此事。」

▲張志傑生前最後訪談。（圖／翻攝自微博）

世界羽聯指出，亞洲青年羽球錦標賽雖由亞洲羽球聯合會管轄，但世界羽聯的確有一套完整的醫療準則和說明，可供其他管理機構（地區或國家）使用來舉辦世界羽聯所認可的賽事，然而，如何在賽事現場實施這些醫療規程和做法，則由各管理機構自行決定。

世界羽聯正在等待亞洲羽球聯合會和當地組委會的正式報告，以評估張志傑在球場倒地時，是否遵循了正確的醫療程序。

根據醫療準則，賽事醫師須在裁判的允許下，才能對球場上的緊急情況（包括疑似心臟驟停）進行救治，直到救護車抵達。

▲張志傑生前獲得多座冠軍獎盃，被視為中國羽球界新星。（圖／翻攝自微博／新浪新聞）

世界羽聯說道，需要強調的是在執行這些準則時，所有人員都需要隨時做好準備，盡快對包括緊急情況在內的所有必要的醫療干預措施做出反應，「審查結束後，我們將確定是否需要修改這些準則的具體內容。」

據悉，今年稍早啟動的一項審查，正在對世界羽聯有關賽事醫生緊急干預的政策和程序，進行評估，以確保提供最適當、最及時的治療，其中也將包括針對此次事件世界羽聯的評估結果和亞洲羽毛球聯合會的報告。

報導指出，張志傑經賽事籌備委員會醫療部門及當地醫院搶救無效，於當地時間6月30日23點20分過世。中國羽球協會對張志傑的不幸離世深表悲痛。目前張志傑的姐姐已抵達印尼，處理後續相關事宜。