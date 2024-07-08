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社會 社會焦點 保障人權

北市東區百家樂賭藏身商辦　7女荷官白襯衫+黑熱褲搶眼

記者張君豪／台北報導

台北市大安警方7日1時許在仁愛路四段一棟商業大樓內掃蕩一場百家樂賭場，警方持北院核發搜索票並與北市特警人員到場持破門錘攻堅，當場逮捕賭場許姓負責人（28歲）與女性荷官7人、工作人員4人及賭客20人到案，女荷官清一色穿白色襯衫、黑色熱褲，雖然賭場對外張貼「暫停營業」掩人耳目，但仍遭民眾檢舉查獲。

▲大安警方破獲聘請OL風長腿女荷官發牌的百家樂職業賭場。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安警方破獲聘請OL風長腿女荷官發牌的百家樂職業賭場。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方表示：轄內警力接連破獲非法經營德州撲克賭場，日前接獲檢舉，仁愛路四段一帶有百家樂職業賭場非法盈利，經警多日蒐證，7日1時許持台北地院核發搜索票展開行動，到場查獲許姓現場負責人、荷官7人、工作人員4人及賭客8人等計20人，查扣抽頭金8萬餘元、桌面籌碼8300萬，點鈔機、監視器鏡頭及賭具等證物。

▲大安警方破獲聘請OL風長腿女荷官發牌的百家樂職業賭場。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解；許男經營百家樂賭場隱身在東區商業大樓內，有門禁掩護，且為規避警方查緝，特意於正門貼出「暫停營業」公告，賭客改由地下停車場進出規避住戶及保全耳目，但仍被警方識破，全案詢後依涉嫌《刑法》賭博罪、《社會秩序維護法》等偵辦。

大安警方強調，賭博對個人、家庭經濟狀況影響甚鉅，容易產生社會問題，助長犯罪孳生，對治安造成危害，警方將持續針對職業賭場打擊掃蕩，以淨化社會治安。

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