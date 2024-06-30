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「小宅輕裝修」成新趨勢！國境設計創辦人高浩景：設計是一種人體工學

文／女子學

「設計是一種人體工學。」人與物件相互配合的科學，總歸是回到了「生活」兩字。

如何生，如何活。生活的使用習慣在空間中化為度量衡，在點線面的框架中建構出生活美學。人在空間中投影出了家的雛型，透過設計填空了骨幹，成為一個完整的家。

國境設計創辦人高浩景，自學生時期就喜愛畫畫，高中廣告設計科畢業後，到平面設計公司做設計助理，朝九晚五，「偶爾」加班。設計師的日常。一個月7000多的薪水。菜鳥設計師的日常。

個性沉穩、說自己「悶」的人，為了討生活還是得化身「E人」。賣過衣服、做房仲業務，說來說去，還是比較喜歡不說，用畫的。

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回到實踐大學建築系完成學業後，到居家設計公司做助理。菜鳥設計師羽翼漸豐，越飛越高，飛向國境之巔，終究獨當一面，成了一間設計公司的老闆。

▲國境設計高浩景。（圖／女子學提供）

一絲不苟，貫徹於設計之中的完美主義精神

「人家開玩笑說，設計就是拿別人的錢做自己喜歡的事！」高浩景說道，縱使講得一派輕鬆，但他從不輕易看待設計這回事。

剛入行前幾年，為了完成自己心目中最滿意的作品，高浩景來回跟工班、客戶溝通，在滿足客戶需求下盡情發揮專業與創意，曾經不惜自己貼錢，就為了做出理想中的完美作品。這個在業界人士看來有點「蠢」的做法，是他對自己理念的堅持，而這份堅持也讓初出茅廬的他，因此奪得人生中第一個設計獎。

▲2021年美國Muse Design Awards設計金獎作品「puzzle迷」。

做設計的人，總會有幾分執著，對於美學、對於概念、對於自我的執著。在設計各式案場時，高浩景的堅持就是要一定要「工整」。點對點、線對線、面對面，絲毫不差，將空間的水平點精準地抓出來，空間的骨幹一旦明確後，再延伸出各式案主喜好的風格、顏色等設計。

▲2021年美國Muse Design Awards設計銀獎作品「 sunshine陽光」。

「風格就像人的外衣，每個人都有喜好，但設計的重點都是不變的！」高浩景解釋道。

對本質的要求使他不斷精進自我，得以掌握住建築設計與空間設計的靈魂，讓作品不只是優雅的藝術創造，更是能讓業主住得舒適的生活空間。不斷精益求精的高浩景，實力也慢慢在國際間嶄露頭角，不僅於2021年美國Muse Design Awards設計獎奪得一金二銀的佳績，更在2022年得到法國NOVUM DESIGN AWARD的金獎肯定。

服務走向大眾化，迎合小宅輕裝修的居家新趨勢

2019年起COVID疫情席捲全台，台灣民眾的生活圈被迫關在家裡，加上台灣房價高漲的外部因素，小宅輕裝修成為近幾年的居家改造趨勢，過往大多從事大工程、高級設計案的國境設計，也順應趨勢「發展副牌」，走入大眾市場。

▲小宅輕裝修是居家新趨勢。（圖／國境設計臉書）

輕裝修專案也讓高浩景接觸到更多小家庭的業主，他更表示，業主其實就是他的創意來源。與業主溝通的過程中，可以了解其個性與生活習慣，再透過自己的專業替業主量身打造舒適且美觀的生活空間。

像是一開始會先將居家氛圍拉出來做施工圖，再依照業主生活習慣做施工規劃，如櫃體設計、空間大小等等，並協調家具選擇與擺放位置，讓業主可以一併調整，單一窗口使業主不必再東奔西跑。

一來一往的協調中，設計師不只是提供服務，也是透過業主來學習、豐富自己的經驗。

原先採訪前不苟言笑的高浩景，每每聊到設計便滔滔不絕、身子越來越前傾，興致盎然地在空中來回比劃。採訪甫結束，一通客戶的來電，黑框眼鏡下的面孔又重拾起認真高冷的神情。回到了完美主義設計師的日常。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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