男友出獄後尋仇！22歲辣妹被綁公墓痛毆致死　遺體支離破碎丟垃圾袋

▲美國22歲女大生約翰森在男友出獄後被尋仇,最後遭痛毆致死。(圖/翻攝自IG)

記者葉睿涵/編譯

美國來自密西西比州的23歲男子里弗斯(Bricen Rivers),去年12月才因為痛毆22歲女友約翰森(Lauren Johansen)100次而入獄,不料這名男子出獄後不僅不知悔改,還趁夜綁走前女友,將她殘忍打死,草草用垃圾袋和床單包裹住屍體就丟棄在公墓旁,令女友的父親傷心欲絕。

綜合美媒報導,去年12月,約翰森與男友里弗斯一起到納什維爾(Nashville)旅行時,曾慘遭男友綁架並被連續毆打了100次。事後,男友被警方拘留並被判入獄,不過法官卻在7月初宣布釋放里弗斯。

當時,約翰森的父親蘭斯(Lance Johansen)向法官強調,如果法院將里弗斯放出來的話,「他就會殺了我的女兒。他們經常吵架,他會打我女兒。」然而,法院還是堅持要讓里弗斯出獄。

