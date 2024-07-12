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男友出獄後尋仇！22歲辣妹被綁公墓痛毆致死　遺體支離破碎丟垃圾袋

▲▼美國22歲女大生約翰森在男友出獄後被尋仇，最後遭痛毆致死。（圖／翻攝自IG）

▲美國22歲女大生約翰森在男友出獄後被尋仇，最後遭痛毆致死。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

美國來自密西西比州的23歲男子里弗斯（Bricen Rivers），去年12月才因為痛毆22歲女友約翰森（Lauren Johansen）100次而入獄，不料這名男子出獄後不僅不知悔改，還趁夜綁走前女友，將她殘忍打死，草草用垃圾袋和床單包裹住屍體就丟棄在公墓旁，令女友的父親傷心欲絕。

綜合美媒報導，去年12月，約翰森與男友里弗斯一起到納什維爾（Nashville）旅行時，曾慘遭男友綁架並被連續毆打了100次。事後，男友被警方拘留並被判入獄，不過法官卻在7月初宣布釋放里弗斯。

當時，約翰森的父親蘭斯（Lance Johansen）向法官強調，如果法院將里弗斯放出來的話，「他就會殺了我的女兒。他們經常吵架，他會打我女兒。」然而，法院還是堅持要讓里弗斯出獄。

7月2日，約翰森的妹妹在她們位於哈蒂斯堡（Hattiesburg）的合租公寓醒來後，發現姊姊不知所蹤，而她們的出租屋則前門大開，監控攝像頭被打碎。同日，蘭斯也收到通知，顯示約翰森的定位APP已被關閉，於是立即報警。

隔天，警方在哈里森郡（Harrison）的沃爾夫河公墓（Wolf River Cemetery）找到約翰森的車，而約翰森的屍體則被包裹在垃圾袋和床單裡，躺在汽車後座上。

蘭斯形容，「她基本上是被打死的。她的臉和頭部全都被砸碎，頭上也破了好幾個洞，雙眼甚至被殘忍地毆打至失明，最後死亡。我和驗屍官把她從車裡抬出來時，她基本上已經支離破碎。」

警方經過6小時的追捕後，最終於7月4日捕獲犯案的里弗斯，並以謀殺罪對里弗斯提出指控。不過，蘭斯對刑事司法系統表示十分不滿，認為法院的決定害死了他的女兒，也毀了他們一家。

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