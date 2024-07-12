「換拜」成真？　美媒爆：拜登團隊暗中評估賀錦麗接班勝算

▲ 拜登目前為表現出有意退選的跡象。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登因辯論會翻車面臨逼宮，執政能力飽受質疑，如今傳出拜登團隊正暗中評估由副總統賀錦麗接棒參選，對決川普的勝算，不過拜登11日晚間在記者會上仍堅稱會選到底。

美媒NBC白宮記者援引白宮內部消息來源披露，拜登競選團隊正悄悄評估由賀錦麗接替拜登參選，以及她擊敗川普的可能性。

一名熟悉競選策略的消息人士則向《美國廣播公司》（ABC）透露，拜登競選團隊正調查賀錦麗與川普正面對決的勝算，此舉是對於川普開始在公開場合抨擊賀錦麗的反制，「川普改變他的競選演說。如果我們不做出調整，那就太愚蠢了。我們密切關注他發表的言論。」

隨著黨內「換拜」聲浪逐漸高漲，這是一項策略上的轉變。據稱拜登團隊預計本周內展開民調，尚不清楚民調結果是否會影響拜登的決定。

不過，拜登11日才召開記者會稱，「我認為我是最有資格競選總統的人，我曾經打敗川普一次，而我會再次打敗他」。針對副手賀錦麗，拜登盛讚她是個「一流的人」，「她有資格當總統，否則我不會選擇她」。

但當記者問及他是否聽過若他退選，賀錦麗有機會擊敗川普的民調，拜登駁斥稱根本沒有這份民調，並強調「我相信我是最有資格的」。