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社會 社會焦點 保障人權

演藝工會前會長康凱爆打員工…還嗆「找人弄你」　判2月+拘役50天

▲▼108年度關懷演藝人員端午節聯歡餐會,康凱。（圖／記者季相儒攝）

▲中華演藝總工會前理事長康凱暴打員工遭判刑。（資料照／記者季相儒攝）

記者郭玗潔／台北報導

中華演藝總工會前理事長康凱（本名陳桓浩）在進行業務交接時，和工會L姓職員爆發衝突，康凱揮拳、腳踢，把對方打到撞牆，事後還恐嚇該名員工「我找人去弄你非常簡單」，被對方告上法院。對此，康凱認為「他年輕人，我打他他不會打我？講不通嘛，所以我覺得他是受人指使」，全案經台北地院審理，康凱被依傷害罪處2月徒刑、依恐嚇罪處拘役50日，可易科罰金。可上訴。

據了解，康凱（本名陳桓浩）於去年9月15日下午，在中華演藝總工會進行業務交接，離開時帶走有證書字樣的物品，被L姓員工阻止，陳桓浩竟基於傷害之犯意，出手掐住對方脖子，再以揮拳、腳踢、推其撞牆等方式攻擊對方，L姓員工致受有頭部鈍傷、頸部挫傷、下背和骨盆及右側大腿挫傷等傷害。

康凱對L姓員工揮拳，打到撞牆不說，事後兩人以Line通話時，康凱還對L員工恫嚇：「你還要幹下去的，我找人弄你很簡單，我找人去弄你非常簡單」，使L姓員工心生恐懼，報警後由中山分局偵辦，而康凱對於員工的暴行也都被大樓監視器錄下。

對此，康凱則表示：「我算是他老闆，怎麼會打他，我只有掐他脖子，我有毛病嗎？他阻擋我進電梯，不讓我走，他在辦公室不攔我，我拿走自己的東西錯在哪裡，我當然是說氣話，意思是可以弄掉他的工作，不是要恐嚇他，這件事我已經請律師寫答辯狀，事實不僅僅是這樣嘛？他年輕人，我打他他不會打我？講不通嘛，所以我覺得他是受人指使，要跟他告到底，後面的人才會出來。」

不過台北地院檢視相關證據，判定康凱犯行屬實，依傷害罪處2月徒刑、依恐嚇罪處拘役50日，都可易科罰金。可上訴。

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