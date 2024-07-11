北約峰會不只關注烏克蘭　邀日韓紐澳聚焦「中國挑戰」

▲北約將在華府召開峰會，除了討論烏克蘭議題，也將邀日韓澳紐關注「中國挑戰」。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

北大西洋公約組織正在華府召開峰會，北約領袖今天除了與烏克蘭總統澤倫斯基會談，還會與日本、韓國、澳洲及紐西蘭等4個印太區域夥伴舉行會議，把焦點轉向中國挑戰。

法新社報導，由32國組成的北約（NATO）把握這場在華府舉行的政治盛會，展現對抗俄羅斯、力挺烏克蘭的決心。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將在華府大型會議中心會晤北約各國領袖。北約先前才承諾，將提供烏克蘭能強化其防空能力的新武器。

不過在此之前，北約將先歡迎日本、韓國、澳洲及紐西蘭領袖與會，把焦點轉向日益增長的中國挑戰。

今年是日韓紐澳等4個印太夥伴國家第3度參加北約峰會。北約預計與夥伴國家宣布幾項計畫，包含加強合作對抗網路攻擊和惡意假訊息。

印太國家領袖出席北約峰會的意義，並不僅止於顯示北約在美中競爭加劇下，更加關注印太區域。

歐洲盟邦擔憂，美國前總統川普（Donald Trump）可能在11月總統大選後重返白宮，因此認為加強聚焦中國，是確保美國持續參與北約的一種方式。

不過，美國政治局勢充滿不確定性，仍讓北約峰會蒙上陰影。美國總統拜登（Joe Biden）正在為自身政治生涯存亡而戰，他預定今天召開記者會，試圖平息要求他退選的呼聲。

此外，北約領袖也曾表示「高度關切」中國與俄羅斯持續深化兩國關係。

北約峰會昨天發表聯合宣言，稱中國是俄羅斯侵烏的「關鍵支持者」，透過提供微晶片等軍民兩用物資幫助俄軍。

北京則憤怒地否認北約的指控，並指以美國為首的北約是在找藉口向東擴張影響力。