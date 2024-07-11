快訊／鄭文燦創下看守所關押最大咖紀錄　3律師徹夜寫抗告書

記者鄒鎮宇、沈繼昌／桃園報導

海基會前董事長鄭文燦，因任職桃園市長期間涉嫌貪污收賄，11日桃園地院裁定鄭文燦羈押禁見，也讓鄭文燦被編號「2350」並成為桃園看守所歷來關押的最大咖人物。對此，鄭文燦的3名辯護律師決定徹夜撰寫抗告書。

▲前桃園市長鄭文燦任內涉貪案，今被收押禁見。（圖／記者林敬旻攝）



鄭文燦被桃園警備車押送，已抵達桃園看守所，準備吃4菜1湯的晚餐。

此外，鄭文燦辯護律師陳永來等人表示，將徹夜撰寫抗告書，依法提出抗告。

▼前桃園市長鄭文燦的律師陳永來。（圖／記者林敬旻攝）

