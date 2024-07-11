快訊／鄭文燦應訊前已知檢調偵辦內容　黃國昌：新潮流果然很夠力

▲民眾黨立委黃國昌。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

海基會前董事長鄭文燦因任職桃園市長期間涉嫌貪污收賄，11日桃園地院召開第三次聲押庭，經4小時的庭訊過後，桃園地院裁定鄭文燦收押禁見，將直接送進桃園看守所。民眾黨立委黃國昌晚間表示，原來鄭文燦在首次應訊前，就已知檢調的偵辦內容，並把答辯方向準備好，「新潮流果然很夠力！」

針對鄭文燦遭裁定羈押禁見，黃國昌11日晚間於臉書發文表示，因收賄二度交保的鄭文燦遭桃園地院裁定羈押禁見，桃園地院也在新聞稿證實，原來鄭文燦在首次應訊前，就已經知道檢調的偵辦內容，並把答辯方向都準備好了，「新潮流果然很夠力！法務部應徹查究竟是誰洩的密！」

黃國昌提及，更離譜的是，鄭文燦還把答辯方向傳給秘書，該秘書被查出，先前就曾多次替鄭文燦與遭押的被告傳遞資訊，在此情況下，之前為何還讓鄭文燦二度交保？

黃國昌說，這只是第一步，整起弊案涉及從地方到中央，為特定權貴提供量身打造的一條龍貼心服務，絕對不是鄭文燦一個人就辦得下來，後續將考驗總統賴清德向全民所為的肅貪宣示，檢調是否真的能全面訴追、徹查到底，還是只是高高舉起，輕輕放下，「整起臭不可聞的弊案，要給全民一個清楚的交代」。