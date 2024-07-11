黃暐瀚：鄭文燦已經被判政治死刑！　「燦笑」消失只剩沈重與無奈

▲前桃園市長鄭文燦任內涉貪案，今地院三度開羈押庭。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦涉嫌於「華亞科技園區土地開發案」收賄500萬，桃園地院11日下午三度重開羈押庭。對此，媒體人黃暐瀚今（11日）表示，昨天高院「二度更裁」寫明「五大不妥」，鄭文燦除了收押，還能怎麼辦？鄭現在不是在出庭，就是在出庭的路上，臉上已經沒了「燦笑」，取而代之的是沈重。不管最後判決如何，鄭文燦的政治之路，都已經被判了死刑。

黃暐瀚於臉書表示，他早上錄節目時，還不知道「三度羈押庭」最後會是什麼結果？但其實也不用等到有結果，他已經有結論，不管最後押不押，甚至此案最後有沒有罪？鄭文燦的政治之路，都已經被判了死刑。

黃暐瀚表示，若有興趣，大家可以上「高等法院」網站去看第一次更裁的新聞稿，內容簡述桃院未將交保的「疑慮」做妥適的說法，所以發回更裁。然而，昨天高院的「二度更裁」用詞完全不同，直接明寫「五大不妥」，退回桃院交保的裁定。

黃暐瀚指出，這「五大不妥」分別是，第一，貪污是七年以上重罪，鄭文燦犯罪嫌疑重大、第二，鄭文燦可能逃亡、第三，鄭文燦目前仍有影響力、第四，此案不排除還有未浮現的相關人、第五，網路發達，要勾串不難。他認為，這五點寫完，說真的，除了收押，還能怎麼辦？

最後，黃暐瀚強調，鄭文燦現在不是在出庭，就是在出庭的路上，臉上已經沒了「燦笑」，取而代之的是沈重、疲累與無奈。先前鄭文燦在「新北市長民調」，還高居綠營第一，如今官司纏身，不管最後司法有沒有還鄭文燦清白，政治上，都已經被判了死刑。

▼黃暐瀚貼出高院新聞稿。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚，點圖放大）