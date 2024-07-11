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社會 社會焦點 保障人權

快訊／鄭文燦二進二出！今「3度召開」聲押庭　提前16分鐘現身

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

海基會前董事長鄭文燦，因任職桃園市長期間涉嫌貪污收賄，二進二出桃園地方法院，第一次聲押庭裁定以500萬元金額交保，檢方抗告成功，第二次聲押庭改裁定以1200萬元金額交保，檢方再度抗告成功，11日桃園地院召開第三次聲押庭，稍早鄭文燦現身地院了。

▲▼鄭文燦第三度召開羈押庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭文燦面色凝重步入法院。（圖／記者林敬旻攝，下同）

▲前桃園市長鄭文燦任內涉貪案，今地院三度開羈押庭。（圖／記者林敬旻攝）

針對鄭文燦涉貪一案，桃園地方法院6日下午裁定，鄭文燦以500萬元金額交保，限制住居、出境與出海，檢察官當庭表達不滿，認為「行賄的收押，收賄的卻放了」，同時提出抗告，對此，高等法院8日裁定，全案撤銷發回桃園地院。

桃園地院9日上午10時召開第二次聲押庭，歷經4小時庭訊過後，於下午2時13分結束，裁定加重鄭文燦的交保金額為1200萬元，須再補繳納700萬元才能放人，而鄭文燦的律師則是在得知交保金額後20分鐘內，火速籌到700萬元交保金，拿出一塊塊「千鈔錢磚」辦保領人。

檢方則是再度當庭抗告，高院10日晚間撤銷原裁定，發回桃園地院更裁；全案於11日下午2時許，第三度於桃園地院召開聲押庭，鄭文燦仍將由陳永來、游琦俊與鄧翊鴻等3位資深律師辯護，桃園地檢署仍由主任檢察官呂象吾、檢察官陳嘉義與院方、辯方交鋒。

▲▼鄭文燦交保步出法院。（圖／黃克翔攝）

▲鄭文燦二度交保後步出法院。（資料圖／記者黃克翔攝，下同）

全案源起桃園市政府先前推出「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，規劃將工五工業區東側的農業區一帶近50公頃土地進行都市計畫區段徵收。

而規劃區外有一筆9.5公頃農地的地主群也想藉此牟利，遂組成重劃會，向桃園市政府申請自辦重劃，並企圖行賄官員，讓農地強行闖關列入規畫區使用。重劃會楊姓成員2017年9月間拿出千萬元，透過與鄭文燦熟識的廖姓男子行賄。

檢方6月發動偵查，將楊、廖2人帶回訊問，並持續蒐證，於5日鄭文燦自日本度假返國後將人帶回偵訊，認定他涉犯《貪污治罪條例》「違背職務收賄」重罪、犯罪嫌疑重大，又有勾串共犯、證人之虞，6日凌晨向法院聲請羈押禁見。

▲▼鄭文燦交保步出法院。（圖／黃克翔攝）

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