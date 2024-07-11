柯建銘怒槓黃國昌「又縮回去」　洗錢1億元以上者加重徒刑沒共識

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院提出打詐四法，其中對於洗錢1億元以上者，增訂最低徒刑一年以上。立法院長韓國瑜今（11日）召集朝野黨團協商時，民眾黨團總召黃國昌認為，這並沒有提高徒刑，因此建議改為三年以上、十年以下。期間，朝野黨團意見本將達成將組織犯罪首謀加重徒刑方向，但卻仍未達成共識，氣氛一度死氣沉沉。民進黨團總召柯建銘甚至怒斥黃國昌，「為何又縮回去？那大家在這裡討論那麼久是在討論什麼？」

韓國瑜今日召集朝野黨團協商打詐四法當中的洗錢防制法修正草案。對於第19條，關於洗錢之財務或財產利益金額超過1億元者，原本只有訂定七年以下有期徒刑，行政院提案修正，增訂樓地板一年以上有期徒刑。

黃國昌對此認為，依照法院判刑慣例，如果最低本刑僅一年，法官都是從這裡往上判刑的，也就是會是一年或一年二個月。黃國昌說，應將樓地板提高到三年以上，十年以下徒刑，「我對詐騙集團首謀者深惡痛絕」，但法院卻常處以輕罪，甚至有的只要繳交「贖罪券」就可脫身，什麼案子他不想講了，新聞一查都一大堆，大家真的都看了很憤怒。

不過，對於如果樓地板提高，是否會導致金融從事人員容易入罪？金管會主委彭金隆針對此問題表示，過去銀行僅有兩個案例，因為兩個行員勾結詐團因此法被起訴。會計士部分，過去五年是沒有。

刑事局官員則說，去年偵辦詐團，實際不法犯罪所得涉及洗錢超過一億元的有六件，今年有九件，國民黨團傅崐萁嘲諷，「現在年才剛過一半，就比去年多了！」但刑事局官員依舊強調，詐騙手法與時俱進，破案技術方法已經比過去高了，韓國瑜則開玩笑說，「現在廣告時間嗎？」

法務部政次黃世杰說，他們找到德國規定是，如果是一般來說案件也是六個月以上，五年以下刑度，若情節較為重大，他們是維持六個月以上，但十年以下。

黃國昌則提出折衷方向說，在現在十九條一億以上，維持現在法務部的一年以上，七年以下，但若是發起或操縱、指揮犯罪組織者首腦，犯該前項者，處以三年以上、十年以下徒刑。

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

傅崐萁提高音量表示，一個詐團要搞一億以上太容易了，他們所得要透過水房去洗。他們是要給政府更多的工具可以打詐，國民黨對於這些刑期態度開放，民進黨要怎麼樣就講，「我們沒有意見」，今天的協商是為了給執政黨武器，大家討論和氣一點。

民進黨團書記長莊瑞雄要發言時，不知是否因開會時間過長，人已有點失神，莊突然一度講不出傅崐萁名字，「他叫什麼，忘記了」，之後續指，民進黨支持常業處罰，但也擔心輕重失衡。

經過一陣討論後，黃世杰指出，要增加黃國昌提出來的第三項，經比對後發現該條文會與目前組織犯罪條例一樣，刑度也差不多，只差罰金與但書沒有寫上去而已，一樣是3年以上10年以下有期徒刑。因此，就變成是否有需要這樣做，法務部尊重立院對於一億元以上部分決定。

民進黨立委鍾佳濱、柯建銘最後也呼應黃國昌將組織犯罪者加重的處理方式。隨後，韓國瑜宣布將第十九條還是沒達結論，送院會處理。柯建銘也再次重申，黃國昌的提案不錯，可以把黃國昌的提案一起放進來。

不過，氣氛卻急轉直下，黃國昌表示，民眾黨團維持原修正動議，也就是洗錢一億元以上者，三年以上、十年以下徒刑。讓柯建銘氣的斥責黃國昌，「又縮回去？！大家在這裡協商這麼久是什麼？」此時，韓國瑜詢問民眾黨立委黃珊珊，「還是妳有意見呢？」黃珊珊則說，「把這文字入法就好啦！」韓國瑜則打趣道「今天是黃氏宗親會，全部姓黃！」但仍是無共識結束。