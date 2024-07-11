協商與柯建銘不同調　韓國瑜鼓勵NCC主秘：深呼吸再勇敢說出來

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜今（11日）召開黨團協商討論「詐欺犯罪危害防制條例草案」，對於民進黨團將該草案主觀要件上的故意及過失，動議改為明知，通傳會主秘黃文哲表態贊同民眾黨立委黃國昌提出「明知改成知悉」，也就是未來主管機關只要證明業者知悉，那就要擔負責任，但民進黨團總召柯建銘卻說，NCC想減輕負擔，試圖撇清責任推給業者。NCC與民進黨各執一詞，韓國瑜在黃文哲發言前也送暖，「深呼吸、勇敢講出來」。

行政院提出「打詐新四法」，除打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」草案外，還有「科技偵查及保障法」草案、《通訊保障及監察法》部分條文修正草案及《洗錢防制法》修正草案三大配套修法。打詐專法由內政部主責，明定金融、電信、網路廣告平台業者及第三方支付服務業等業者的防詐責任。

初審條文明定，若電信業者違反核對及登錄用戶資料義務、限制或停止提供用戶電信服務，受理曾受停話、斷話用戶申請號碼或電信服務數量限制等義務，可處10萬元以上、200萬元以下，情節重大者最重可處1000萬元。

針對該條文修正草案第二款部分，民眾黨團總召黃國昌提出，主觀要件上與其他各款做了差別處理，主觀要件上只要求明知而非知悉，但到明知就要有「確定故意」，一般在主觀要件上界定知悉到未必故意就可以了，如果要求主管機關進行裁罰，拉到主管機關裁罰舉證責任必須要證明電信業者明知程度，這樣區別對待實質理由與正當性，以及主管機關加上此要件，是否會出現困難？應請NCC表示一下。

民進黨立委沈伯洋則續問，「那看主管機關認為哪種是比較合乎現在執法狀況？」黃文哲回應，「原來條文是包含故意及過失，現在動議改成明知，明知只限於直接故意，但由主管機關證明直接故意，在行政責任上給主管機關負擔太大，所以基本上我同意黃委員改知悉，未來主管機關只要證明業者知悉，那就要擔負責任。」

柯建銘則說，「現在有知悉、明知、故意，大家都很清楚，假如是明知就沒有間接故意與過失，在很多法案裡面都是寫明知，在立法上都碰過，請法務部表達意見。」

法務部對此回應，「按照行政法是只處罰故意過失，若法條未寫故意過失，那違反法條就是既處罰故意也處罰過失，但立法可以限於直接故意、排除間接故意，也可以排除過失都可以，這是立法的選擇。行政法法條上有規定明知也很多，但這涉及到執法機關與行政機關舉證責任問題，當限於明知的時候，裁罰範圍就變小，舉證責任就加強。若降一格，限於故意就包括直接故意、間接故意、未必故意都可以，不包括過失，如果不寫就包括故意與過失都要裁罰。」

柯建銘痛批，NCC把不利歸咎於業者最簡單，就是這種心態，打詐是國家團隊多少法一起在弄，他想減輕負擔，剛剛講沒問題，現在又要改知悉，NCC到底要做事還是不要做事？「你這樣撇清所有責任，把事情都推給他們就好，心態可議，不要兩邊人做來做去，搞不清楚在想什麼！你把不利全都歸責到電信業者，你們都沒有事？法務部大家都很認真做事，你是國家隊，你是站著看的！」

眼見氣氛不妙，韓國瑜要黃文哲「先深呼吸、勇敢講出來」，柯建銘則持續喋喋不休，「怎麼有這種人啊！」黃文哲這時說，「通傳會每個月三個局處大概有200多人，每月有十幾批人在查核電信通路，最近內部有在考慮是否要將查核的結果對外公布，讓業者有所警惕，因為我們發現，某些特定地區冒名頂替量有異常。通傳會在有限人力之下負責通訊傳播業務，是非常辛苦的！且一般行政法內，不會將構成要件部分加上主觀構成要件。假設要改故意或明知，未來查緝動作也不會停止，會盡量做到立法者要求的程度。」

韓國瑜聽完後表示不解，「這是武大郎放風箏！光看風箏那手在哪裡？你到底答案是什麼我還是聽不懂，你到底結論是什麼？」黃文哲回應，「直接故意要負責，未必故意在證明程度上主管機關不會那麼吃力，只要能知道有知悉會比較好，這件可能就要跟柯總召抱歉了。」韓國瑜則再次要黃文哲「勇敢說出來」。

最後，經過漫長的黨團協商，韓國瑜裁示改為「故意」。