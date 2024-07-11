韓國瑜噴金句「武大郎放風箏」　不解NCC主秘「結論到底是什麼」

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜今（11日）召開黨團協商關於「詐欺犯罪危害防制條例草案」，但因的NCC主任秘書黃文哲與民進黨團總召柯建銘討論時發生歧見，在多次的一來一回之間，黃文哲的態度始終曖昧不清，讓韓國瑜一度不解，更引用歇後語，「這是武大郎放風箏！光看風箏那手在哪裡？你到底答案是什麼我還是聽不懂，你到底結論是什麼？」，要黃文哲勇敢說出想法，此時的黃才終於給出明確的答案。

行政院提出「打詐新四法」，除打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」草案外，還有「科技偵查及保障法」草案、「通訊保障及監察法」部分條文修正草案及「洗錢防制法」修正草案三大配套修法。打詐專法由內政部主責，明定金融、電信、網路廣告平台業者及第三方支付服務業等業者的防詐責任。

初審條文明定，若電信業者違反核對及登錄用戶資料義務、限制或停止提供用戶電信服務，受理曾受停話、斷話用戶申請號碼或電信服務數量限制等義務，可處10萬元以上、200萬元以下，情節重大者最重可處1000萬元。

對於民進黨團將該草案主觀要件上的故意及過失，動議改為明知，黃文哲表態贊同民眾黨團總召黃國昌提出的「明知改成知悉」，也就是未來主管機關只要證明業者知悉，那就要擔負責任，遭到柯建銘批，NCC把不利歸咎於業者最簡單，就是這種心態，打詐是國家團隊多少法一起在弄，「NCC到底要做事還是不要做事？」

韓國瑜此時要黃文哲，「先深呼吸再勇敢講出來」，柯建銘持續喋喋不休，「怎麼有這種人啊！」黃文哲這時說，「通傳會每個月三個局處大概有200多人，每月有十幾批人在查核電信通路，最近內部有在考慮是否要將查核的結果對外公布，讓業者有所警惕，因為我們發現，某些特定地區冒名頂替量有異常。通傳會在有限人力之下負責通訊傳播業務，是非常辛苦的！且一般行政法內，不會將構成要件部分加上主觀構成要件。假設要改故意或明知，未來查緝動作也不會停止，會盡量做到立法者要求的程度。」

韓國瑜聽完後仍表示不解，「這是武大郎放風箏！光看風箏那手在哪裡？你到底答案是什麼我還是聽不懂，你到底結論是什麼？」黃文哲回應，「直接故意要負責，未必故意在證明程度上主管機關不會那麼吃力，只要能知道有知悉會比較好，這件可能就要跟柯總召抱歉了。」韓國瑜則再次要黃文哲「勇敢說出來」。最終，韓國瑜裁示改為「故意」。

