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菲27歲選美皇后「全身彈孔」！失蹤2周　與外籍男友陳屍砂石場

▲▼選美皇后與外籍男友陳屍砂石場　遺體全彈孔。（圖／翻攝自）

▲吉納瓦與伊薩克2周前失蹤，隨後兩人的車輛被發現遭到燒毀。（圖／翻攝自菲律賓媒體，下同）

記者王佩翊／編譯

菲律賓27歲選美皇后、模特兒吉納瓦•洛佩茲（Geneva Lopez）與她的37歲以色列籍演員男友伊薩克•科恩（Yitshak Cohen）6月外出到外縣市討論房地產交易，隨後失蹤。兩人所駕駛的車輛在事發第2天被發現燒毀，警方隨即深入追查，最終在一座砂石場發現2人的屍體，而遺體上有槍傷，明顯死於槍殺。

根據《太陽報》報導，27歲的吉納瓦與37歲男友伊薩克6月21日離開家中，開車前往菲律賓塔拉克的卡帕斯市，計劃討論一宗房地產交易。然而隔天早上，他們所駕駛的SUV車被發現在卡帕斯市的郊區起火燃燒，當地警方確認車子所有人後，展開調查，並發現兩人失蹤，隨即展開緊急搜尋。

▲▼選美皇后與外籍男友陳屍砂石場　遺體全彈孔。（圖／翻攝自）

▲▼選美皇后與外籍男友陳屍砂石場　遺體全彈孔。（圖／翻攝自）

警方很快收到一名線人提供的神秘線索，該名線人聲稱他受命焚燒這輛車，並指引警方特別搜查小組前往卡帕斯市一處雜草叢生的砂石場。警方最終在此找到兩人的屍體。而兩人埋葬的地點是一個臨時被挖掘的淺坑，隨後再用土石蓋住。

菲律賓國家警察發言人讓•法哈多（Colonel Jean Fajardo）表示，「這名線人指引我們找到了遺體，如果沒有他，我們至今還在搜尋。」

驗屍結果顯示，兩人皆死於槍傷。目前有4名涉案人士被逮捕，其中包括2名曾遭解僱的警察，他們面臨非法持有槍支的指控。

▲▼選美皇后與外籍男友陳屍砂石場　遺體全彈孔。（圖／翻攝自）

當地媒體報導指出，這對情侶檔曾經聯繫其中一名警察麥可（Michael Angelo Guiang），而他則作為中間人負責協調土地購買事宜。卡帕斯警方引述吉納瓦妹妹的證詞稱，「被害人妹妹表示，在事件發生前，吉納瓦和伊薩克曾告訴他們將前往卡帕斯市，與麥可見面或交易。」

伊薩克的弟弟則表示，伊薩克前往卡帕斯是為了取得土地契約，而不是要購買土地。伊薩克的遺體目前已被運回以色列，並按照家屬意願安葬。

菲律賓國家警察表示，「我們已經有明確的線索，知道這2名受害者被謀殺的原因。目前已找到線索，得知幕後主謀是誰。」但由於調查仍在進行中，警方不願透露更多細節。

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