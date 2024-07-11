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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸聚焦治療與預防「銀屑病」　500名專家學者分享經驗

▲▼ 銀屑病 。（圖／主辦單位提供）

▲兩岸500名專家學者齊聚研討醫治、預防「銀屑病」（足稱牛皮癬） 。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／綜合報導

綠色中國陝西延安「海峽兩岸第三屆基層銀屑病」會議日前陝西省延安市召開，來自大陸與港澳台海峽兩岸的銀屑病領域的知名學者，共500多人參加會議，聚焦醫治和預防銀屑病（俗稱牛皮癬），透過傳統治療、小分子藥物、中醫等治療方式進行探討。

本屆會議主題是 「基層促進，共享發展 」，出席專家學者有海醫會銀屑病專委會主任委員、中日友好醫院教授張曉艷、台灣台北長庚醫院教授鐘文宏、北京大學第三醫院教授張春雷擔任大會主席。台灣皮膚科醫學會理事長趙曉秋致辭。華中科技大學協和深圳醫院教授劉曉明等專家主持會議。

▲▼ 銀屑病 。（圖／主辦單位提供）

▲大陸海醫會會長王立基。（圖／主辦單位提供）

大陸海醫會會長王立基，出席並致辭表示，海峽兩岸醫藥衛生交流協會銀屑病專業委員會成立一年多以來，為擴大兩岸民間交流做了大量工作，為深化兩岸銀屑病學科融合發展不斷增添生機活力。

張曉艷開場致辭表示，在海醫會及有關部門的大力支持下，先後出版《成人尋常型銀屑病醫患共決策——海峽兩岸與港澳地區專家共識》，成立了中醫學組和青年委員會。專委會正在籌備成立共病學組和免疫炎症等系列專業學組。未來期望匯聚兩岸更多優秀專家，一起推動銀屑病學發展、造福海峽兩岸與港澳的銀屑病患者。

多名銀屑病領域的頂尖專家、學者圍繞「傳統治療」「生物制劑治療」「小分子藥物」和「中醫藥」四個方面，對《成人尋常型銀屑病醫患共決策-海峽兩岸與港澳地區專家共識》進行解讀與經驗分享。

會議展示銀屑病（psoriasis）典型病例。俗稱「牛皮癬」，是一種慢性皮膚病，由環境因素刺激、多基因遺傳控制等因素產生的皮膚病，典型表現為鱗屑性紅斑或斑塊，局限於一處或全身廣泛分布，多數患者冬季加重或復發。

▲▼ 銀屑病 。（圖／主辦單位提供）

▲兩岸頂尖專家學者透過小分子藥物、中醫學等手段，研討醫治「銀屑病」。（圖／主辦單位提供）

專家們深入分析當前研究進展、診治難點與防治策略。圍繞《尋常型銀屑病醫患共決策——海峽兩岸與港澳地區專家共識》展開解讀，對「銀屑病與共病防治」「銀屑病伴炎性皮膚病診治」等話題進行研討。基層醫生與知名專家面對面交流銀屑病臨床瓶頸問題，討論十分熱烈。

海峽兩岸醫藥衛生交流協會銀屑病專業委員會舉行了常委擴大會議，總結並展望了專委會成立一週年的成果和未來方向。會議舉行了《備孕、懷孕及哺乳期銀屑病醫患共決策——海峽兩岸與港澳地區專家共識》啓動儀式。

據了解，該會議海峽兩岸醫藥衛生交流協會銀屑病專業委員會主辦，北京大學第三醫院延安分院（延安市中醫醫院）承辦 ，中日友好醫院、延安市醫學會皮膚性病學專業委員會、民革北京中山醫學會協辦。

▼ 綠色中國陝西延安「海峽兩岸第三屆基層銀屑病」會議。（圖／主辦單位提供）

▲▼ 銀屑病 。（圖／主辦單位提供）
 

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