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大陸 大陸焦點 特派現場

「京彩台灣」兩岸青年短片大賽頒獎　分享在陸生活求學點滴

▲▼ 兩岸電影大賽 。（圖／記者任以芳攝）

▲「京彩台灣」兩岸青年短片徵集大賽頒獎典禮。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／北京報導

2024兩岸青年峰會3日北京中關村國際創新中心開幕，由北京大學承辦的峰會「青·歷」分論壇上，舉行首屆「京彩台灣」兩岸青年短片徵集大賽頒獎典禮。

短片徵集大賽作為2024兩岸青年峰會系列活動，以「青春共影、攜手同行」為主題，自3月5日啓動以來，引起社會各界廣泛關注，兩岸青年踴躍參賽。

大賽共收到有效投稿160件，作者涵蓋在台灣和大陸的台灣青年、赴台灣交換學習的陸生以及兩岸的媒體或自媒體從業人員；作品有的反映台胞在陸生活、記錄閩台風土人情、體現兩岸融合發展，構思充滿家國情懷。

▲▼ 兩岸電影大賽 。（圖／記者任以芳攝）

▲兩岸青年透過影像分享自己創意 。（圖／主辦單位提供）

作者所在地域涵蓋港台及大陸22個省（市、自治區），全部參賽者中35歲以下作者佔比78%。此次短片徵集大賽聚焦於兩岸青年對中華文化深愛，親情血脈紐帶之濃厚，以及對社會治理之責任和對民族共同體未來之思考四個角度，全面展現兩岸青年攜手並進的過去、現在與未來。

與會領導和嘉賓分別為獲得獎項的兩岸青年頒獎。頒獎典禮最後環節，央視網副總經理魏驅虎宣布「京彩台灣」與央視網簽約暨合拍台青專題片正式開機。

魏驅虎表示，央視網與北京市台辦攜手，發揮擅長的選題策劃、內容創作、海內外傳播等方面的優勢，聯合「京彩台灣」聚焦台青群體，打造多樣化、年輕態對台傳播融媒體產品，推動兩岸同胞在交流中交心，促進心靈契合。

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