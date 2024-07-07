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大陸 大陸焦點 特派現場

台津交流媽祖文化切不斷！　兩岸宮廟共建「媽祖智庫意向書」

▲▼ 2024年「兩岸媽祖緣」文化交流系列活動，台中大甲媽去天津 。（圖／主辦單位提供）

▲ 2024年「兩岸媽祖緣」文化交流系列活動 。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／天津報導

2024年「兩岸媽祖緣」文化交流系列活動昨5日舉行啓動儀式，台灣媽祖聯誼會長、大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤率圖前往天津，參加首屆京津冀台「弘揚媽祖精神、傳承中華文化」研討會，兩岸與會各方媽祖宮廟代表共同簽訂《兩岸宮廟共建媽祖智庫意向書》，該活動有上百人參與。

▲▼ 2024年「兩岸媽祖緣」文化交流系列活動，台中大甲媽去天津 。（圖／主辦單位提供）

▲ 台灣媽祖聯誼會長、大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤率團去天津交流。（圖／主辦單位提供）

昨天5日下午，「傳承中華優秀傳統文化、續寫媽祖文化精神華章、增進兩岸同胞凝聚和認同」為主題的2024年「兩岸媽祖緣」文化交流系列活動在津啓動。天津市委常委、市委統戰部部長冀國強會見了台灣媽祖聯誼會參訪團一行。

冀國強指出，多年來，天津始終秉持「兩岸一家親」理念，誠摯歡迎廣大台灣同胞到天津發展，親自感受大陸經濟社會發展和百姓安居樂業的幸福生活。希望兩岸有識之士共同維護兩岸關係和平發展成果，堅持「九二共識」的共同政治基礎，堅決反對「台獨」。

啓動儀式，首先播放歷屆「兩岸媽祖緣」活動回顧影片，媽祖文化也彰顯兩岸同根同源。1990年，台灣北港朝天宮來津與天津天后宮開展台津媽祖文化交流；1996年，天津天后宮應北港朝天宮邀請赴台參訪交流，此後兩地媽祖文化往來不斷。

▲▼ 2024年「兩岸媽祖緣」文化交流系列活動，台中大甲媽去天津 。（圖／主辦單位提供）

▲天津天后宮於1999年安座台灣大甲媽、花蓮媽、台南媽，讓在陸台灣民眾參拜 。（圖／主辦單位提供）

1999年，天津天后宮專門開闢台灣殿， 將台灣「大甲媽」「花蓮媽」「台南媽」等十多位代表台灣不同地方的宮廟的媽祖聖像安座於殿內；2016年，國務院台辦確定為天津唯一一家海峽兩岸交流基地。2001年創辦的「中國·天津媽祖文化旅遊節」，吸引大批台灣媽祖信眾來津參加。2019年創設的「兩岸媽祖緣」 文化交流系列活動至今，成為津台兩地文化交流的重要活動品牌。

天津市台辦主任靳凡表示，期望兩岸同胞通過交流活動能夠共同傳承好媽祖精神、弘揚好中華文化，守護好兩岸福祉，為推動兩岸關係和平發展、融合發展作出積極貢獻。

▲▼ 2024年「兩岸媽祖緣」文化交流系列活動，台中大甲媽去天津 。（圖／主辦單位提供）

▲兩岸與會各方媽祖宮廟代表共同簽訂《兩岸宮廟共建媽祖智庫意向書》。。（圖／主辦單位提供）

台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤、天津市媽祖文化促進會名譽會長蔡長奎分別致詞。隨後與會嘉賓為「兩岸宮廟天津倡議」一週年揭牌，並共同宣佈活動啓幕。

京津冀台「弘揚媽祖精神、傳承中華文化」研討會上，京津冀台媽祖文化代表分別以「兩岸媽祖文化研究與傳承的時代意義」「當媽祖文化遇到青年世代如何更好地傳承與發展」「兩岸媽祖文化交流的新路徑新渠道」為主題開展暢談交流。

兩岸與會各方媽祖宮廟代表共同簽訂《兩岸宮廟共建媽祖智庫意向書》。
 

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