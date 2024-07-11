　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

今年上半年22件死亡車禍長者居半　屏東警7／12起交通大執法

▲屏東警分局於7月12日至18日執行為期1週的交通大執法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局於7月12日至18日執行為期1週的交通大執法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局統計轄區交通事故資料，113年度迄今共發生22件A1類死亡車禍，其中65歲以上年長者死亡人數高達11人，占總比例50%；另取締65歲以上駕駛人交通違規計1613件，顯見高齡者交通安全觀念亟需提升，將加強交通取締措施，確保交通安全。

▲屏東警分局於7月12日至18日執行為期1週的交通大執法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局指出轄區上半年發生22件A1死亡事故。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警分局指出，上半年轄區65歲死亡車禍中，屏東市6件、萬丹鄉14件、長治鄉2件、麟洛鄉0件；分析原因有3類型。

1.多車道轉彎未依規定：高齡者騎乘機車或自行車，突然自外側車左轉、或自內側車道右轉，即俗稱的「鬼切」，往往造成直行車輛閃避不及而發生事故。

2.未依兩段式左轉：設置有「機慢車兩段式左轉」標誌及劃設「待轉區」的交岔路口，機慢車駕駛人應依規定兩段式左轉，常有高齡者未依規定兩段式左轉導致交通事故發生。

3.行人違規：年長者穿越道路時，未確認左右來車就逕行通過，或夜間過馬路時未穿著明亮，易使駕駛人視線誤判而引發車禍。

▲屏東警分局於7月12日至18日執行為期1週的交通大執法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局轄區上半年取締65歲以上駕駛人交通違規高達1613件。（圖／記者陳崑福翻攝）

有鑒於此，屏東警分局將於7月12日至18日執行為期1週的交通大執法，加強取締機慢車未依兩段式左轉、闖紅燈、汽機車不停讓行人以及無照駕駛等違規態樣；另針對萬丹鄉無號誌路口加強事故防制，藉由見警率的增加，提醒用路人勿對交通違規存僥倖之心。

屏東警分局也秉持「嚴正執法、持續宣導」的理念，至轄內社區關懷據點以及年長者聚集場所，積極實施交通安全宣導，並提醒75歲以上高齡駕駛人應配合監理站辦理換發駕照，期盼高齡長輩能增進交通安全觀念並遵守交通規則，以避免車禍憾事發生。

ET快訊
快訊／找到了！台中男麗水漁港落海2天　中彰大橋下尋獲遺體
不顧醫師警告！新竹男硬上路癲癇發作　撞死25歲女騎士
正面曝！槍手伏擊吳明達後投案　穿3萬Prada移送
唐治平放鳥泰拳賽　冒大雨「跑到基隆找媽媽」
快訊／雨勢升級！　12縣市豪大雨特報
鄭文燦還有多少資金可拿出？　吳子嘉驚爆：調度上億不是問題
神明指示！有人舉報槍手在半套店　警差點攻堅：可罰1.2萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東天文講座-解密旅遊「星商機」　探訪隕石的奧秘

在地企業冠名贊助　2025台南冰點國際馬拉松即將跑出新高度

百歲人瑞也參賽...南投社區長輩秀舞台活力　5隊進軍中區賽

台南新營紙業工廠倉庫傳火警　拆除設備施工不慎引燃木屑

今年上半年22件死亡車禍長者居半　屏東警7／12起交通大執法

突破人才荒！7員工合計437歲　源順食品獲頒「友善信賴廠商」

車輛拋錨無助慌張　暖警察覺助排除

第64屆全國科展在台南　黃偉哲邀請全國民眾來體驗科學趣味

台東成功分局新進警力將上線　3特考生完成實務訓練

創意防災與「喵」同行　南消下營消防分隊攜手貓談社推廣防災知識

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

威震董座遭 「連開5槍」　手部中彈！槍手自行投案

柴犬翹家...挑女騎士跳上車　被送派出所坐門口等主人

台中BMW保養廠千坪地　新美齊38.8億吃下

全球熱爆！紐約橋過熱膨脹　加州死亡谷飆55度高溫

台中44歲媽抱2歲童墜12樓！　倒臥路邊雙亡

屏東天文講座-解密旅遊「星商機」　探訪隕石的奧秘

在地企業冠名贊助　2025台南冰點國際馬拉松即將跑出新高度

百歲人瑞也參賽...南投社區長輩秀舞台活力　5隊進軍中區賽

台南新營紙業工廠倉庫傳火警　拆除設備施工不慎引燃木屑

今年上半年22件死亡車禍長者居半　屏東警7／12起交通大執法

突破人才荒！7員工合計437歲　源順食品獲頒「友善信賴廠商」

車輛拋錨無助慌張　暖警察覺助排除

第64屆全國科展在台南　黃偉哲邀請全國民眾來體驗科學趣味

台東成功分局新進警力將上線　3特考生完成實務訓練

創意防災與「喵」同行　南消下營消防分隊攜手貓談社推廣防災知識

創3億海外商機！「新北出口拓銷團」首站印度傳捷報

楊丞琳連續10年「準時慶生李榮浩」！　曬同款自拍照高調放閃

Gogolook打入日本生態系！與樂天電信銷售「電話簡訊防詐方案」

快訊／找到了！台中男麗水漁港落海2天　中彰大橋下尋獲遺體

19歲女在男友面前「被棕熊拖走」　120公尺高處扔下懸崖活活摔死

陸前駐美大使崔天凱：美國衰退論不符實際　勿錯誤認知

全台唯一、售價破億！Aston Martin「V12手排後驅跑車」登台亮相

全國都是老人！南韓「高齡人口破1千萬人」　等於每5人就有1老人

交通部長李孟諺：AI港區建設初期撥款19億元　各港對外交通優化

年底推「5天或7天」短天數TPASS　李孟諺曝票價規劃進度

小豎琴海豹雪地中張望　無辜大眼可愛度破表！

地方熱門新聞

台66高架化實施「穿衣改衣」工程

台鐵桃園新站開工　預定2030年底完工

中部首座！中醫大斥資50億元蓋質子中心正式啟用

捷運幸福站立體停車場今起免費

7員工合計437歲　源順食品獲頒「友善信賴廠商」

新竹家長氣炸　孩子5A也擠不進第一志願

基隆全民運動場館全面修繕　獲核定1億8616萬

台南下營上帝廟暑期夏令營南消下營分隊消防宣導

林邊大橋驚見「電視」 東港警迅速排除

享受台中慢生活　2024故事生活節7/13、14登場

手工塔專賣店推60種口味　蛋黃酥名店「雙色爆米花」上市

2024台南人權月【新營及麻豆展區】開幕

台南新營紙業工廠倉庫拆除設備施工不慎引燃木屑

金門上億文物珍品首次亮相　多達2千件展現歷史風華

更多熱門

相關新聞

顏若芳開車「遭遊覽車追撞」手部拉傷

顏若芳開車「遭遊覽車追撞」手部拉傷

民進黨台北市議員顏若芳11日上午驚傳出車禍，座車後擋風玻璃全碎，且保險桿嚴重變形。顏若芳表示，自己早上上班開車行經市民高架橋，被後方遊覽車追撞，造成手部些微拉傷，目前全交由保險公司處理後續，但初估維修費高達30至40萬元；而顏也於臉書向民眾喊話「不用擔心」，今天休息一下，明天就恢復元氣了。

轎車撞成廢鐵駕駛輕傷　奇蹟影片曝光

轎車撞成廢鐵駕駛輕傷　奇蹟影片曝光

轎車猛撞聯結車成廢鐵　駕駛奇蹟輕傷送醫

轎車猛撞聯結車成廢鐵　駕駛奇蹟輕傷送醫

屏東縣無號誌+閃光路口事故　半年27死

屏東縣無號誌+閃光路口事故　半年27死

騎士禮讓救護車　反遭後方駕駛撞翻

騎士禮讓救護車　反遭後方駕駛撞翻

關鍵字：

屏東警分局車禍高齡死亡取締

讀者迴響

熱門新聞

林靖恩偷外送麵蹲路邊吃　被逮喊「肚子餓了」

向2孩說抱歉　夫妻喝完可樂後躺床雙亡

獨／新手媽滅門前喊帶娃好辛苦　夫妻甜蜜合照曝

彰化晚上8點送肉粽「1次3小時」惹民怨

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」

菜鳥妹開60K薪水！人資一聽「5個字」秒錄取

色狼尾隨回家　正妹淡定開門！秒讓他反悔落跑

LINE這2款表情貼「限時72小時免費領」

林靖恩跟爸和好了　戒菸酒才成功又惹事

蔡阿嘎老婆罕見動怒！

寶媽宣布退出演藝圈　盼大家幫助前男友汪建民

警看工人罰18萬不忍：拿嘉獎毀老實人一生

獨／新手媽幸福曬娃卻滅門　曾讚夫：我懂你的辛苦

塔位換「風水寶地」被拒　他砸墓棺拉出遺骨

即／菲律賓發生「規模7.1地震」

更多

最夯影音

更多

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面