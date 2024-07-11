今年上半年22件死亡車禍長者居半　屏東警7／12起交通大執法

▲屏東警分局於7月12日至18日執行為期1週的交通大執法 。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局統計轄區交通事故資料，113年度迄今共發生22件A1類死亡車禍，其中65歲以上年長者死亡人數高達11人，占總比例50%；另取締65歲以上駕駛人交通違規計1613件，顯見高齡者交通安全觀念亟需提升，將加強交通取締措施，確保交通安全。

▲屏東警分局指出轄區上半年發生22件A1死亡事故。（圖／記者陳崑福翻攝）



屏東警分局指出，上半年轄區65歲死亡車禍中，屏東市6件、萬丹鄉14件、長治鄉2件、麟洛鄉0件；分析原因有3類型。

1.多車道轉彎未依規定：高齡者騎乘機車或自行車，突然自外側車左轉、或自內側車道右轉，即俗稱的「鬼切」，往往造成直行車輛閃避不及而發生事故。

2.未依兩段式左轉：設置有「機慢車兩段式左轉」標誌及劃設「待轉區」的交岔路口，機慢車駕駛人應依規定兩段式左轉，常有高齡者未依規定兩段式左轉導致交通事故發生。

3.行人違規：年長者穿越道路時，未確認左右來車就逕行通過，或夜間過馬路時未穿著明亮，易使駕駛人視線誤判而引發車禍。

▲屏東警分局轄區上半年取締65歲以上駕駛人交通違規高達1613件。（圖／記者陳崑福翻攝）



有鑒於此，屏東警分局將於7月12日至18日執行為期1週的交通大執法，加強取締機慢車未依兩段式左轉、闖紅燈、汽機車不停讓行人以及無照駕駛等違規態樣；另針對萬丹鄉無號誌路口加強事故防制，藉由見警率的增加，提醒用路人勿對交通違規存僥倖之心。

屏東警分局也秉持「嚴正執法、持續宣導」的理念，至轄內社區關懷據點以及年長者聚集場所，積極實施交通安全宣導，並提醒75歲以上高齡駕駛人應配合監理站辦理換發駕照，期盼高齡長輩能增進交通安全觀念並遵守交通規則，以避免車禍憾事發生。