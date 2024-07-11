騎士路口停車禮讓救護車　反遭後方駕駛撞翻

記者黃翊婷／台北報導

一名機車騎士去年11月間騎車行經台北市中正區南海路附近時，為了禮讓一輛救護車而臨時停車，結果遭後方未保持行車安全距離的汽車駕駛阿榮（化名）撞上，當場人車倒地。台北地院法官日前審理此案，考量到阿榮事後主動向警方自首，於是依過失傷害罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲騎士停車禮讓救護車，結果遭後方駕駛撞上。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，該名騎士去年11月17日深夜騎車行經台北市中正區南海路與惠安街路口，為了禮讓從惠安街駛出的救護車，便在該路口臨時停車，沒想到卻遭後方的汽車駕駛阿榮撞上，當場人車倒地，造成左側拇指裂傷、左側膝部挫擦傷、左側踝部挫傷、頸部扭傷、左頸部及左手挫傷。

車禍發生之後，阿榮主動向前來處理的警員坦承自己就是肇事人，而且願意接受裁判，後續接受警詢與檢方偵查也都坦承不諱。

台北地院法官認為，事發路口設有照明設備，運作正常，路面乾燥、無缺陷，也沒有障礙物，視距良好，阿榮卻因為沒有保持行車安全距離，疏於注意撞上騎士，導致騎士受傷，考量到他已經坦承犯行，加上符合自首要件，最終依過失傷害罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。