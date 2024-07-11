　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

1斤雞回來了！頂呱呱「4大激省優惠」限時開跑　夯品下殺50元吃

▲▼頂呱呱1斤雞。（圖／業者提供）

▲頂呱呱1斤雞驚喜回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

歡慶邁入50周年，台灣人氣速食品牌「頂呱呱」特意祭出「感謝祭」活動，不僅有超夯優惠「經典1斤雞」快閃回歸，還能爽吃呱呱包、口袋披薩等指定夯品限時下殺50元，即日起限時13天開跑，優惠連3波推出，趕緊收下。

▲▼頂呱呱50周年感謝祭活動。（圖／業者提供）

▲頂呱呱50周年感謝祭活動優惠一次看。

頂呱呱今年7月20日即將邁入50周年，為迎接50歲生日，特意祭出限時3波「感謝祭」活動，即日起至7月14日有「明星單品天天50元」， 每日優惠品項依序為「呱呱包」、「口袋披薩」、「德式香腸捲」、「原味炸雞」，通通只要50元就能爽吃；7月15日至7月18日由「經典1斤雞」接棒快閃，經典原味雞塊600克特價只要239元。

▲▼頂呱呱派對桶。（圖／業者提供）

▲狂歡桶組合限時5天特價500元。

7月19日起至7月23日則推「50週年狂歡桶」，內含原味炸雞3塊、原味雞腿3隻、辣味雞翅3隻、呱呱包2顆、地瓜薯條小份2份、可口可樂1.25L，特價500元，較原價直接現省274元；即日起至7月23日前再加碼「飲品第2杯半價」優惠，凡購買任一飲品可享第2杯半價，限同品項、同規格。

▲▼肯德基最新優惠 。（圖／業者提供）

▲肯德基最新3大優惠快收 。

另，肯德基也祭出最新3大限時優惠，首推「7塊咔啦脆雞桶下殺62折」，只要299元就能爽吃；「原味蛋撻禮盒」祭出71折折扣，特價199元，換算下來每個蛋撻不到34元；而「熱辣煙燻脆雞PK餐」可享67折優惠，內含2塊熱辣煙燻脆雞+1份雙色轉轉QQ球+小杯百事可樂1杯，嚐鮮價160元，以上3大優惠於7月12日至7月14日、7月19日至7月21日限定6天開跑。

【你可能也想看】

►戴資穎「最愛餐點」大公開！麥當勞推「球后餐」挺小戴　只賣42天
►超可愛「貓貓蟲咖波手搖杯」來了！加碼收3款限定周邊小物
►韓國超夯「黑蒜炸雞」台灣也有了！學生憑證爽吃「買1送2」

ET快訊
大逆轉！「送肉粽3小時」被罵爆　改1hr結束
快訊／雨來了！　10縣市大雨特報
槍殺林士傑主嫌傳躲「高雄半套店」！警方回應了
30人酒駕姓名、照片公布！　他3次拒測罰54萬
林靖恩偷吃外送餐被抓　李坤城兒18字發聲
修法延役也沒用！　行政院：核三廠1號機「727如期除役」
快訊／鄭文燦神情凝重！　提前16分鐘現身
LIVE／提早16分鐘！　鄭文燦現身

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

1斤雞回來了！頂呱呱「4大激省優惠」限時開跑　夯品下殺50元吃

全聯X檸檬大叔聯名！6款酸甜系甜點限時開賣　38元起入手

平日限定！必勝客「13吋大比薩下殺199元」只有7天　6口味任選

炸雞桶、蛋撻盒下殺62折起！肯德基「3大超殺優惠」限定6天搶

咖啡、奶茶第2杯10元！摩斯最新「暑假限定優惠」一次看

7-11「4大經典美味」重磅回歸！吃得到焗烤奶油蝦仁通心粉了

美國Costco會費大漲8%　台灣好市多：目前沒有相關計畫

全家強力應援MLB！首見聯名包裝美食、限定隊徽杯　再送球迷免費飛美國看總冠軍賽

超商「6款咖啡飲品」優惠來了！美式買11送11　珍珠奶茶只要40元

擔心暑假出國旅遊曬成「炭」　日本瘋搶「吃的水光針」被掃到斷貨

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

威震董座遭 「連開5槍」　手部中彈！槍手自行投案

柴犬翹家...挑女騎士跳上車　被送派出所坐門口等主人

台中BMW保養廠千坪地　新美齊38.8億吃下

台中44歲媽抱2歲童墜12樓！　倒臥路邊雙亡

全球熱爆！紐約橋過熱膨脹　加州死亡谷飆55度高溫

1斤雞回來了！頂呱呱「4大激省優惠」限時開跑　夯品下殺50元吃

全聯X檸檬大叔聯名！6款酸甜系甜點限時開賣　38元起入手

平日限定！必勝客「13吋大比薩下殺199元」只有7天　6口味任選

炸雞桶、蛋撻盒下殺62折起！肯德基「3大超殺優惠」限定6天搶

咖啡、奶茶第2杯10元！摩斯最新「暑假限定優惠」一次看

7-11「4大經典美味」重磅回歸！吃得到焗烤奶油蝦仁通心粉了

美國Costco會費大漲8%　台灣好市多：目前沒有相關計畫

全家強力應援MLB！首見聯名包裝美食、限定隊徽杯　再送球迷免費飛美國看總冠軍賽

超商「6款咖啡飲品」優惠來了！美式買11送11　珍珠奶茶只要40元

擔心暑假出國旅遊曬成「炭」　日本瘋搶「吃的水光針」被掃到斷貨

快訊／雨區擴大！12縣市大雨特報　最新警戒區域曝

大立光Q2每股賺33.7元　董座林恩平：9月前營收逐月走高

快訊／台南新營工廠火警「空中管線燒成火龍」　黑煙狂冒畫面曝

基隆七堵火燒車！聯結車停路邊突竄火舌全面燃燒　警消急灌救

全美最年輕鎮長只有21歲　兼顧學業接棒父親從政

快訊／高雄路口火警狂竄煙！8機車+1轎車陷火海　燒剩骨架

大逆轉！花壇今晚「送肉粽3小時」被罵爆　延後1.5h烏溪送煞出海　

泰山下水道出現麝香豬屍體「疑被棄置」　棄屍最高可罰100萬元

BBC評論員妻女3人「在家遭十字弓射殺」　凶手竟是小女兒前男友

快訊／10縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛　最新警戒區域曝

消費熱門新聞

超商「6款咖啡飲品」優惠來了！

麥當勞歡樂送限定球后餐限時42天吃

7-11「統一布丁霜淇淋」今回歸！加碼送焦糖淋醬

超Q商品沒收別說你是三麗鷗粉！全家7/10起限時加價購、兌點換

「水果中的鑽石」西北櫻桃來了！

全家現做茶1分鐘製成！新品「好喝奶茶」直逼霸主

有焗烤奶油蝦仁通心粉！7-11「4大經典美味」回歸

肯德基3大超殺優惠限定6天搶！

麥當勞「海派魷魚堡」回來了！

麥當勞夯品「搖搖薯條」7／10日開賣

麥當勞「6大優惠券」本周限定吃

7-11最新7款台南味美食！

美國Costco會費大漲　台灣好市多：目前無相關計畫

最強卡司直播帶貨　小直播大明星50位網紅同臺創佳績

更多熱門

相關新聞

必勝客限定7天吃13吋大比薩下殺199元

必勝客限定7天吃13吋大比薩下殺199元

趕快揪團訂起來！人氣速食品牌「必勝客」平日限定「大比薩下殺199元」優惠又來了，即日起限定7天爽吃13吋大比薩外帶只要199元，一共有6口味任選，加碼還有4款比薩多加價40元也能享用，小確幸快收下。

肯德基3大超殺優惠限定6天搶！

肯德基3大超殺優惠限定6天搶！

摩斯最新「暑假限定優惠」一次看

摩斯最新「暑假限定優惠」一次看

有焗烤奶油蝦仁通心粉！7-11「4大經典美味」回歸

有焗烤奶油蝦仁通心粉！7-11「4大經典美味」回歸

Mr.Wish最新2款巨峰葡萄飲品開喝

Mr.Wish最新2款巨峰葡萄飲品開喝

關鍵字：

美食情報美食雲頂呱呱肯德基

讀者迴響

熱門新聞

林靖恩偷外送麵蹲路邊吃　被逮喊「肚子餓了」

向2孩說抱歉　夫妻喝完可樂後躺床雙亡

獨／新手媽滅門前喊帶娃好辛苦　夫妻甜蜜合照曝

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」

彰化晚上8點送肉粽「1次3小時」惹民怨

色狼尾隨回家　正妹淡定開門！秒讓他反悔落跑

菜鳥妹開60K薪水！人資一聽「5個字」秒錄取

LINE這2款表情貼「限時72小時免費領」

林靖恩跟爸和好了　戒菸酒才成功又惹事

警看工人罰18萬不忍：拿嘉獎毀老實人一生

寶媽宣布退出演藝圈　盼大家幫助前男友汪建民

獨／新手媽幸福曬娃卻滅門　曾讚夫：我懂你的辛苦

蔡阿嘎老婆罕見動怒！

即／桃園某旅館驚傳雙屍命案　夫妻遺體將相驗

即／菲律賓發生「規模7.1地震」

更多

最夯影音

更多

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面