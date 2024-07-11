1斤雞回來了！頂呱呱「4大激省優惠」限時開跑　夯品下殺50元吃

▲頂呱呱1斤雞驚喜回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

歡慶邁入50周年，台灣人氣速食品牌「頂呱呱」特意祭出「感謝祭」活動，不僅有超夯優惠「經典1斤雞」快閃回歸，還能爽吃呱呱包、口袋披薩等指定夯品限時下殺50元，即日起限時13天開跑，優惠連3波推出，趕緊收下。

▲頂呱呱50周年感謝祭活動優惠一次看。

頂呱呱今年7月20日即將邁入50周年，為迎接50歲生日，特意祭出限時3波「感謝祭」活動，即日起至7月14日有「明星單品天天50元」， 每日優惠品項依序為「呱呱包」、「口袋披薩」、「德式香腸捲」、「原味炸雞」，通通只要50元就能爽吃；7月15日至7月18日由「經典1斤雞」接棒快閃，經典原味雞塊600克特價只要239元。

▲狂歡桶組合限時5天特價500元。

7月19日起至7月23日則推「50週年狂歡桶」，內含原味炸雞3塊、原味雞腿3隻、辣味雞翅3隻、呱呱包2顆、地瓜薯條小份2份、可口可樂1.25L，特價500元，較原價直接現省274元；即日起至7月23日前再加碼「飲品第2杯半價」優惠，凡購買任一飲品可享第2杯半價，限同品項、同規格。

▲肯德基最新3大優惠快收 。

另，肯德基也祭出最新3大限時優惠，首推「7塊咔啦脆雞桶下殺62折」，只要299元就能爽吃；「原味蛋撻禮盒」祭出71折折扣，特價199元，換算下來每個蛋撻不到34元；而「熱辣煙燻脆雞PK餐」可享67折優惠，內含2塊熱辣煙燻脆雞+1份雙色轉轉QQ球+小杯百事可樂1杯，嚐鮮價160元，以上3大優惠於7月12日至7月14日、7月19日至7月21日限定6天開跑。