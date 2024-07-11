平日限定！必勝客「13吋大比薩下殺199元」只有7天　6口味任選

▲必勝客平日限定爽吃大比薩下殺199元。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

趕快揪團訂起來！人氣速食品牌「必勝客」平日限定「大比薩下殺199元」優惠又來了，即日起限定7天爽吃13吋大比薩外帶只要199元，一共有6口味任選，加碼還有4款比薩多加價40元也能享用，小確幸快收下。

必勝客平日限定「外帶單點13吋大比薩199元」優惠開跑，口味有夏威夷、雙層美式臘腸、羅勒青蔬、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮共6款，加碼推199元加40元還能再吃海陸總動員、火辣墨西哥肉肉、熱帶鳳梨海鮮總匯及熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福雙拼等4款比薩，最高現省381元，即日起至7月19日共有7天時間可享優惠，提醒優惠實際販售店面以官網為主。

▲超級美國大披薩限時下殺4折。（圖／翻攝達美樂官網）

另，達美樂即日起至7月14日也祭出「超級美國大披薩下殺4折」優惠，原價650元，限時只要260元，超狂折扣肯定要收；超級美國大披薩是傳統美國風味披薩，選用近2倍的美式臘腸片搭配帕馬森起司粉，打造超濃郁滋味。

加碼收一系列超殺優惠，有「外送巨無霸披薩送大披薩」、「外送大披薩送小披薩」、「外送小披薩送小披薩」、「外帶巨無霸披薩1個半價」、「外帶大披薩1個半價」及「外帶小披薩1個半價」，把握機會吃。