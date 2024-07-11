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咖啡、奶茶第2杯10元！摩斯最新「暑假限定優惠」一次看

▲▼摩斯漢堡跨年元旦加碼優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡最新限時優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

開心放暑假，人氣連鎖速食品牌「摩斯漢堡」特意祭出一系列限時優惠，不僅有指定飲品第2杯10元喝、地瓜薯條加可樂特價69元，更把超夯「點心飲品A+B超值選」優惠換上新菜單，在A點心區、B飲品區各任選1商品，通通只要69元，小確幸趕緊一次領起來。

▲▼摩斯漢堡最新優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯超夯「點心飲品A+B超值選」換新菜單了。

摩斯漢堡最新限時優惠一次看，即日起至7月15日有早餐時段限定「摩斯豬排堡+大杯冰紅茶特價79元」，飲品開放加價升級，全時段則可享「大杯摩斯咖啡／大杯摩斯經典奶茶第2杯10元」優惠。

至8月31日前超夯「點心飲品A+B超值選」也換上新菜單，凡任選A區一項商品「薯條（R）、方塊薯餅、北海道可樂餅、抹茶紅豆米派」，搭配B區任一項商品「大杯冰紅茶、大杯無糖冰綠茶、大杯無糖冰紅茶、摩斯熱紅茶」，可享69元優惠價。

▲▼摩斯漢堡最新優惠。（圖／業者提供）

▲7月限時3天加碼吃黃金地瓜薯條+大杯可樂只要69元。

除外還有夜貓族限定好康，即日起至8月31日期間晚上8時至隔日早上5時可享「薯條（R）+大杯可樂特價59元」；7月20日起至7月22日限時3天則加碼推出「大暑消消薯」，來店購買「黃金地瓜薯條+大杯可樂」，原價100元，限時下殺69元。

而MOS周二咖啡日同步驚喜再回歸，即日起至9月30日止每周二全時段至門市購買咖啡中杯摩斯咖啡，可享39元優惠價，喜愛醇厚奶香的也可選擇加20元升級中杯拿鐵咖啡、加15元升級澳式黑咖啡、加35元升級成摩斯馥樂白或澳式冰歐蕾，奶茶控加10元也可升級成大杯摩斯經典奶茶。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞全球版APP祭出最新優惠券。

另，麥當勞全球版APP也有最新優惠券等吃，包括早餐限定「單點豬肉蛋堡送薯餅」、「單點中杯無糖紅茶／無糖綠茶買1送1」，使用期限至7月14日；「買超值全餐送勁辣香雞翅（1份2塊）」使用期限為7月12日起至7月14日。

加碼還有99元超省晚餐券等領，至7月12日前每日晚上5時至9時爽吃「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」特價只要99元；提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

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