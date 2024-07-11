炸雞桶、蛋撻盒下殺62折起！肯德基「3大超殺優惠」限定6天搶

▲肯德基最新3大下殺優惠限定6天搶。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食控快收！人氣速食品牌「肯德基」祭出最新「3大限時優惠」了，包括炸雞桶、原味蛋撻全下殺，最低可享62折起，只有6天趕緊先筆記。另，漢堡王「4大雞肉堡套餐第2套半價吃」還剩2天，通通不能放過。

▲肯德基最新優惠一次看 。

肯德基最新3大優惠一次看，首推「7塊咔啦脆雞桶下殺62折」，只要299元就能爽吃；「原味蛋撻禮盒」祭出71折折扣，特價199元，換算下來每個蛋撻不到34元；而「熱辣煙燻脆雞PK餐」可享67折優惠，內含2塊熱辣煙燻脆雞+1份雙色轉轉QQ球+小杯百事可樂1杯，嚐鮮價160元，以上3大優惠於7月12日至7月14日、7月19日至7月21日限定6天登場。

▲漢堡王4大雞肉堡套餐限時爽吃第2套半價。

另，漢堡王「4大雞肉漢堡套餐第2套半價」還剩今（11）日、明（12）日2天，優惠品項有「美式花生雙層脆雞堡套餐」、「勁濃培根烤腿堡套餐」、「火烤雞腿培根堡套餐」及「國王大雞堡（原味／辣味）套餐」，一次爽吃2份套餐下殺75折，最低只要123元起，提醒限同品項，機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積等門市則不適用此優惠。