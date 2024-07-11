　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11「4大經典美味」重磅回歸！吃得到焗烤奶油蝦仁通心粉了

▲▼7-11 4大經典美味 重磅回歸。（圖／7-11提供）

▲歡慶台灣7-11第7000店「首府門市」開幕，7-11「4大經典美味」自即日起重磅回歸。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

歡慶台灣7-11第7000店「首府門市」全新里程碑，7-11用經典鮮食商品勾起全民記憶中的美味！自今（11）日起「4大經典美味」重磅回歸，重新上架不同時期許多人心中的超商經典不敗美味，包含萬眾期待的「焗烤奶油蝦仁通心粉」、「蒜香白玉燒肉便當」等，全台限量開賣，絕對要把握機會搶吃。

7-11去年推出「國民便當」，將多年前的商品風味復刻販售，掀起銷售熱潮，開賣一個月即熱銷一空。為回應消費者對於經典商品的敲碗期待，7-11特別於今日起限量推出4款經典美味鮮食，其中「蒜香白玉燒肉便當」（售價69元）精選多項超商經典人氣配菜，蒜味香腸、高麗菜冬粉、酸菜、蛋片，主食則是經典蒜香梅花豬肉片，以秘方醬料醃製，肉質鮮嫩多汁、蒜香四溢。

▲▼7-11 4大經典美味 重磅回歸。（圖／7-11提供）

▲「經典原味大燒包」皮薄餡多，大口咬下超滿足。

「經典原味大燒包」（售價35元）是許多7-11老顧客的美食記憶，內餡採用紅蔥爆香豬腿肉，台南道地香菇肉燥，豐富飽滿，皮薄餡多，外皮略帶嚼勁，與內餡完美結合；「櫸木燻雞飯糰」（售價25元）選用櫸木煙燻雞胸肉，與Q彈的越光米、海苔與燻雞的味道相得益彰，呈現獨特的煙燻香氣。

▲▼7-11 4大經典美味 重磅回歸。（圖／7-11提供）

▲超人氣「焗烤奶油蝦仁通心粉」現在也吃得到了。

還有去年回歸限量販售創下32萬份1個月售完紀錄的「焗烤奶油蝦仁通心粉」（售價69元），滿滿海味蝦仁搭配雙色蟳味絲，搭配綿密香濃的奶油醬汁，再鋪滿摩佐起司進行焗烤，通心粉軟硬適中吸附了奶油醬汁的濃郁香氣，口感層次豐富，完美呈現回憶中的好滋味。

▲▼全家全新聯手台北喜來登大飯店館內米其林餐廳「請客樓」推出3款鮮食新品。（圖／全家提供）

▲全家聯手台北喜來登大飯店館內米其林餐廳「請客樓」，自即日起開賣3款鮮食新品。（圖／全家提供，下同）

全家攜手米其林星級餐廳台北喜來登大飯店的「請客樓」推出3款鮮食新品，首推以請客樓招牌麻油雞飯開發的正宗「麻油雞飯糰」（售價52元），萃取麻油與米酒為風味，將糯米炊飯加入秘製麻油薑提味，內餡捲入麻油雞腿丁及杏鮑菇丁，濃香四溢、回味無窮。

▲▼全家全新聯手台北喜來登大飯店館內米其林餐廳「請客樓」推出3款鮮食新品。（圖／全家提供）

▲本次聯名鮮食新品，甜食、鹹食通通都有，讓民眾可以吃個過癮。

愛吃辣的人可以試試「藤椒乾拌麵」（售價89元），參考店內明星菜色藤椒手撕雞，以青辣椒、糯米椒煸炒出誘人香氣，搭配五花肉片、青江菜、辣椒絲，最後再淋上藤椒油，風味獨特、香氣誘人；冷凍甜品「豆沙鍋餅」（售價45元）使用台灣本產紅豆製作濃郁的蜜紅豆內餡，搭配滿滿芝麻麵皮，風味及口感都非常有層次。

ET快訊
南港鵝肉店多人吃完掛急診！民眾灌爆評論　衛生局急令停業
今晚送肉粽「長達3小時」！　民眾罵翻：這要怎麼閃
4彈命中吳明達2人雙手雙腳！　神準槍手要孕妻幫找律師
獨／曾氣到斷絕關係！　林靖恩跟爸和好了
監視畫面曝！林靖恩大搖大擺拿走外送　訂餐哥一臉懵
快訊／史上最大約！　張育成合約總值9250萬
林士傑槍擊案重大突破！　口罩採到槍手DNA
快訊／張育成正式加盟富邦悍將！　披99號戰袍
快訊／怒轟「違規違法」！　綠委退席抗議

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

咖啡、奶茶第2杯10元！摩斯最新「暑假限定優惠」一次看

7-11「4大經典美味」重磅回歸！吃得到焗烤奶油蝦仁通心粉了

美國Costco會費大漲8%　台灣好市多：目前沒有相關計畫

全家強力應援MLB！首見聯名包裝美食、限定隊徽杯　再送球迷免費飛美國看總冠軍賽

超商「6款咖啡飲品」優惠來了！美式買11送11　珍珠奶茶只要40元

擔心暑假出國旅遊曬成「炭」　日本瘋搶「吃的水光針」被掃到斷貨

今晚開搶！全家霜淇淋買2送2　茶葉蛋下殺10元有找

開學季前搶先為孩子準備學習家具！iloom怡倫家居明星商品88折起

超Q商品沒收別說你是三麗鷗粉！全家7／10起6款好物限時加價購、兌點換

等到了！麥當勞「搖搖薯條」今天回歸　加碼吃3款海派魷魚堡

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

威震董座遭 「連開5槍」　手部中彈！槍手自行投案

台中BMW保養廠千坪地　新美齊38.8億吃下

台中44歲媽抱2歲童墜12樓！　倒臥路邊雙亡

柴犬翹家...挑女騎士跳上車　被送派出所坐門口等主人

王子連2天半夜「現身席惟倫家」　又爆熱戀..雙方公司回應

咖啡、奶茶第2杯10元！摩斯最新「暑假限定優惠」一次看

7-11「4大經典美味」重磅回歸！吃得到焗烤奶油蝦仁通心粉了

美國Costco會費大漲8%　台灣好市多：目前沒有相關計畫

全家強力應援MLB！首見聯名包裝美食、限定隊徽杯　再送球迷免費飛美國看總冠軍賽

超商「6款咖啡飲品」優惠來了！美式買11送11　珍珠奶茶只要40元

擔心暑假出國旅遊曬成「炭」　日本瘋搶「吃的水光針」被掃到斷貨

今晚開搶！全家霜淇淋買2送2　茶葉蛋下殺10元有找

開學季前搶先為孩子準備學習家具！iloom怡倫家居明星商品88折起

超Q商品沒收別說你是三麗鷗粉！全家7／10起6款好物限時加價購、兌點換

等到了！麥當勞「搖搖薯條」今天回歸　加碼吃3款海派魷魚堡

曾訪超多建案！黃大米自嘲沒眼光：閉眼買都比這幾年賺的多

參院民主黨人第一槍！　議員投書「公開要求拜登退選」

尤伯祥發言比回答時間長　黃國昌「有些疲憊」：主辦協辦裁判都同邊人

南港鵝肉店爆食物中毒　多人上吐下瀉「還送急診躺了兩天」

南港鵝肉店多人吃完掛急診！民眾灌爆評論　衛生局急令停業

高雄怪男闖私人停車場「亂拔車牌」　連續惡搞12車遭逮慘了

心跳停才被注意！護理師目睹病人「死在醫療崩潰」嘆：原本可救活

周華健帥兒狂練澳洲腔！　周厚安剪「俐落短髮」操出巨肌造型曝光

大蛇絞殺綠繡眼「一口吞掉」　台中市區上演超寫實自然生態

控警「精油誤當潤滑劑」害挨罰　女按摩師被自己客人打臉

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

消費熱門新聞

超商「6款咖啡飲品」優惠來了！

麥當勞歡樂送限定球后餐限時42天吃

超Q商品沒收別說你是三麗鷗粉！全家7/10起限時加價購、兌點換

7-11「統一布丁霜淇淋」今回歸！加碼送焦糖淋醬

全家現做茶1分鐘製成！新品「好喝奶茶」直逼霸主

「水果中的鑽石」西北櫻桃來了！

麥當勞夯品「搖搖薯條」7／10日開賣

麥當勞「6大優惠券」本周限定吃

7-11最新7款台南味美食！

麥當勞「海派魷魚堡」回來了！

今晚開搶！全家霜淇淋買2送2、茶葉蛋10元有找

麥當勞「搖搖薯條」今天回歸！

最強卡司直播帶貨　小直播大明星50位網紅同臺創佳績

茶葉蛋、拿鐵都有！超商4大品項「+7元多1件」

更多熱門

相關新聞

Mr.Wish最新2款巨峰葡萄飲品開喝

Mr.Wish最新2款巨峰葡萄飲品開喝

人氣鮮果手搖飲品牌「Mr.Wish」夏季限定「巨峰葡萄系列」來了，不僅有咀嚼系「葡萄果粒啵啵」，吸得到愛玉、啵啵晶球跟現搗葡萄等料，口感十足，還有超消暑「葡萄優格冰沙」，是葡萄果醬搭配葡萄優格冰沙、茉莉綠茶的組合，打造清新滋味，即日起於全門市上市。

米其林指南公布7月新入選餐廳

米其林指南公布7月新入選餐廳

統一超6月營收寫單月新高　全台第7000店今盛大開幕

統一超6月營收寫單月新高　全台第7000店今盛大開幕

2萬人同時上線搶購！法朋蛋黃酥5分鐘完售

2萬人同時上線搶購！法朋蛋黃酥5分鐘完售

關鍵字：

美食雲超商新品超商經典美食超商美食超商必吃7-11

讀者迴響

熱門新聞

林靖恩偷外送麵蹲路邊吃　被逮喊「肚子餓了」

獨／新手媽滅門前喊帶娃好辛苦　夫妻甜蜜合照曝

向2孩說抱歉　夫妻喝完可樂後躺床雙亡

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」

色狼尾隨回家　正妹淡定開門！秒讓他反悔落跑

警看工人罰18萬不忍：拿嘉獎毀老實人一生

獨／新手媽幸福曬娃卻滅門　曾讚夫：我懂你的辛苦

即／桃園某旅館驚傳雙屍命案　夫妻遺體將相驗

一家三口命案無徵兆　妻上午還出門買豬肉

iPhone用戶注意！Google地圖更新「1功能」超方便

交往6年要結婚！媽媽要求給50萬才准結

即／菲律賓發生「規模7.1地震」

獨／啦啦隊女神遭前男友威脅「外流不雅照」！

大谷翔平2.5億豪宅遭電視台偷拍！社長罕見道歉…他震怒賣掉

更多

最夯影音

更多

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面