7-11「4大經典美味」重磅回歸！吃得到焗烤奶油蝦仁通心粉了

▲歡慶台灣7-11第7000店「首府門市」開幕，7-11「4大經典美味」自即日起重磅回歸。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

歡慶台灣7-11第7000店「首府門市」全新里程碑，7-11用經典鮮食商品勾起全民記憶中的美味！自今（11）日起「4大經典美味」重磅回歸，重新上架不同時期許多人心中的超商經典不敗美味，包含萬眾期待的「焗烤奶油蝦仁通心粉」、「蒜香白玉燒肉便當」等，全台限量開賣，絕對要把握機會搶吃。

7-11去年推出「國民便當」，將多年前的商品風味復刻販售，掀起銷售熱潮，開賣一個月即熱銷一空。為回應消費者對於經典商品的敲碗期待，7-11特別於今日起限量推出4款經典美味鮮食，其中「蒜香白玉燒肉便當」（售價69元）精選多項超商經典人氣配菜，蒜味香腸、高麗菜冬粉、酸菜、蛋片，主食則是經典蒜香梅花豬肉片，以秘方醬料醃製，肉質鮮嫩多汁、蒜香四溢。

▲「經典原味大燒包」皮薄餡多，大口咬下超滿足。

「經典原味大燒包」（售價35元）是許多7-11老顧客的美食記憶，內餡採用紅蔥爆香豬腿肉，台南道地香菇肉燥，豐富飽滿，皮薄餡多，外皮略帶嚼勁，與內餡完美結合；「櫸木燻雞飯糰」（售價25元）選用櫸木煙燻雞胸肉，與Q彈的越光米、海苔與燻雞的味道相得益彰，呈現獨特的煙燻香氣。

▲超人氣「焗烤奶油蝦仁通心粉」現在也吃得到了。



還有去年回歸限量販售創下32萬份1個月售完紀錄的「焗烤奶油蝦仁通心粉」（售價69元），滿滿海味蝦仁搭配雙色蟳味絲，搭配綿密香濃的奶油醬汁，再鋪滿摩佐起司進行焗烤，通心粉軟硬適中吸附了奶油醬汁的濃郁香氣，口感層次豐富，完美呈現回憶中的好滋味。

▲全家聯手台北喜來登大飯店館內米其林餐廳「請客樓」，自即日起開賣3款鮮食新品。（圖／全家提供，下同）

全家攜手米其林星級餐廳台北喜來登大飯店的「請客樓」推出3款鮮食新品，首推以請客樓招牌麻油雞飯開發的正宗「麻油雞飯糰」（售價52元），萃取麻油與米酒為風味，將糯米炊飯加入秘製麻油薑提味，內餡捲入麻油雞腿丁及杏鮑菇丁，濃香四溢、回味無窮。

▲本次聯名鮮食新品，甜食、鹹食通通都有，讓民眾可以吃個過癮。

愛吃辣的人可以試試「藤椒乾拌麵」（售價89元），參考店內明星菜色藤椒手撕雞，以青辣椒、糯米椒煸炒出誘人香氣，搭配五花肉片、青江菜、辣椒絲，最後再淋上藤椒油，風味獨特、香氣誘人；冷凍甜品「豆沙鍋餅」（售價45元）使用台灣本產紅豆製作濃郁的蜜紅豆內餡，搭配滿滿芝麻麵皮，風味及口感都非常有層次。