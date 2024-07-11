曝死刑違憲犯人恐釋放　謝龍介批：法務部竟沈默沒人敢保證

▲國民黨立委謝龍介。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

「死刑議題」爭論已久，憲法法庭日前展開辯論，結果將直接影響死刑存廢。對此，國民黨立委謝龍介昨（10日）表示，根據消息，大法官們極有可能以相關理由，判決「死刑違憲」，如果死刑違憲，37名死刑犯，等候重新判決的時間，將被釋放嗎？包括法務部長鄭銘謙在內，沒人敢保證不會，陷入一陣沈默。他呼籲，大法官們，請尊重民意，這將是整個國家社會的共業。

謝龍介於臉書批評，死刑是否違憲，憲法法院最快在7月22日之前判決，最慢，也只能延到9月22日。而根據他得到的消息，大法官們極有可能以「精神鑑定」、「言詞辯論」、「三審有無律師」的相關理由，判決「死刑違憲」。

謝龍介質疑，但問題來了，如果死刑違憲，現在這37名死刑犯，到底該拿他們怎麼辦？依法，他們的判決將被撤銷，回到被告身分，但根據妥適審判法，被告最多只能羈押五年，如今的死刑犯幾乎都已被關超過5年，再押於法無據。

謝龍介指出，但這37名死刑犯，等候重新判決的時間，將被釋放嗎？包括法務部長鄭銘謙在內，一眾法務部官員沒人敢坦承會，也沒人敢保證不會，陷入一陣沈默。他追問了一次，沈默。再追問一次，還是沈默。

最後，謝龍介強調，請法務部以書面方式告訴他，一旦死刑違憲，到底打算如何因應。他呼籲，大法官們，請尊重民意，不要專擅獨斷，後果難料，將是整個國家社會的共業。

▼謝龍介批評法務部。（圖／翻攝自Facebook／謝龍介）