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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

尤伯祥發言比回答時間長　黃國昌「有些疲憊」：主辦協辦裁判都同邊人

▲民眾黨立委黃國昌受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委黃國昌。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

憲法法庭10日就國會職權修法暫時處分召開準備程序庭，大法官尤伯祥詢問民眾黨立委黃國昌諸多問題，包括「反質詢」定義，表定5分鐘的發言時間，黃用10多分鐘回應，但並未解釋「反質詢」定義，被尤要求書面答覆。黃國昌11日坦言，發現主辦、協辦相關裁判都是同邊人的時候，當然有些疲憊，但尤伯祥發言時間比給他的回答時間還長，甚至回到一半還被制止「不要講下去」。

黃國昌11日上午在立法院受訪，對於是否被尤伯祥針對，並被認為沒回答「反質詢」定義？黃國昌表示，「昨天那場憲法法庭的⋯我也不曉得該怎麼講，那是什麼程序？聽取意見的程序？是不是有遵守正當法律程序，我相信明眼人看了都知道。」

黃國昌提及，對自己來說，如果發現主辦、協辦相關裁判，都是同一邊的人的時候，當然會覺得有一些疲憊，「但我們在自己工作崗位上心存善念，做我們該做的事情。」

黃國昌指出，至於剛提到特定大法官，只能說大家可以去看一看，尤發問的時間比給他回答時間還長，問了一連串問題，結果最後限制他的回答時間，甚至回到一半時，還被制止說「不要再講下去」、「剩下有意見再用書面加以補充」等。

▲大法官問何謂反質詢？尤伯祥點名黃國昌：你的答辯是「以問答問」。（圖／翻攝司法院網頁）

▲大法官尤伯祥。（圖／翻攝司法院網頁）

黃國昌稱，面對一些問題，感覺到有一些錯亂，因為聽起來不曉得是基於聲請方訴訟代理人在講，還是從法官立場在講，而他都是非常負責任在回答長串問題，只是問題內容如此冗長、多樣，講到一半的時候，回答的時間還被限制、被喊停，那也沒辦法，只能依照審判長指示，事後用書面補。

關於被網友質疑在憲法法庭看直播留言，黃國昌回應，自己只是關心有多少人在看憲法法庭直播，而且剛好那個段落，是聲請方代表又公開在憲法法庭造謠、胡說八道，「真的有點快聽不下去！」因此利用空檔時間，看憲法法庭直播有多少人關心。

至於網友稱黃國昌在憲法法庭被KO？黃國昌說，每個人都有自己的觀察，自己對於此看法就尊重，但另一方面現場實際狀況為何，相信有看完全程的人，不管是對於聲請方竟用新聞媒體，甚至有些造謠內容，客觀事實上全部都搞錯，以及特定的一些大法官態度，大家都可以清楚看出來。

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