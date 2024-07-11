16歲輟學生子、37歲當嬤　她44歲翻轉底層成英副首相！

文／今周刊

英國反對黨工黨在7月初結束的英國大選中贏得議會多數席位，取代了14年執政的保守黨，黨魁施凱爾（Keir Starmer）也順理成章成為倫敦唐寧街10號的新主人。新任副首相則由有著一頭紅髮的44歲副黨魁芮納（Angela Rayner）出線。

當外界好奇並關注施凱爾的過往經歷、背景時，你更不能忽略芮納的人生經歷，因為堪稱是翻轉社會底層的傳奇。芮納不僅16歲輟學懷孕生子，更在37歲時就當了阿嬤，如今一夕躍升全英國最有權勢的女性之一。

▲英國新首相施凱爾(右)、副首相芮納（左）。

綜合英國媒體衛報（The Guardian）、鏡報（Mirror）報導，芮納於1980年的大曼徹斯特地區斯托克波特出生，她的母親林恩（Lynn）來自有12個兄弟姊妹的大家庭，從來沒有上過學，是位文盲。

林恩有很長的一段時間臥病在床，而且時常有輕生念頭，因此芮納從小就在照顧母親，除了要幫母親洗澡、餵飯，還要睡在母親床尾，防止母親傷害自己。

■ 一家人住公共住宅 從不覺得自己被愛過

芮納在家中排行第二，她還有2個姊妹，一家人住在公共住宅，家中環境髒亂，芮納和手足身上常常能看見污垢，更沾滿狗毛；她們最常吃的食物就是香腸跟薯條，也因為母親不識字，有次只看到狗罐頭上面有牛排的照片，就讓芮納吃了。

芮納回憶小時候點滴，她說父親基本上都不在家，就算偶爾回來也是喜怒無常，她更不覺得自己曾經被愛過，或者需要愛。芮納也說，她們家就是社會最底層的那種，她在去商店的路上還會受到霸凌者的攻擊，自己則經常纏著朋友，想去對方家吃點心，但朋友的父母都對她厭煩。

■ 14歲泡夜店、16歲當媽 孩子成她人生轉捩點

芮納透露，她14歲開始跑夜店整天在外閒晃，16歲更懷了當時19歲男友巴蒂（Neil Batty）的孩子萊恩（Ryan）並輟了學，「我覺得人們眼中的我很骯髒，事實上，我幾乎一直保持穩定且良好的（男女）關係」。

也因為兒子萊恩出生，讓芮納的生活出現重大轉變。

「因為我有一個必須照顧的孩子，我想向每個人證明我不是他們認為會成為的人渣，我可以成為一個好媽媽，而且終於有人證明我值得被愛。」

她和巴蒂同居一段時間，先是找了洗碗工作，然後到社福機構上夜班，接著考取社福證照、學習手語。

也因為在護理機構服務，讓芮納接觸到工黨，接著一腳跨入政壇；芮納在2015年當選國會議員後，迅速晉升政壇要角。

芮納曾在IG發表一段話：「我以前被別人說要『搞清楚自己的位置』，但我不服氣。我也想讓大家知道，絕對不要忘記你有獨一無二的能力」，希望激勵和她一樣有著艱難生活的人，能夠站出來改變自己的人生。

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■ 37歲當嬤 「工黨紅髮女王」接地氣 讓支持者超愛

芮納在2010年與老公馬克‧芮納（Mark Rayner）結婚，生下2個小孩，更在37歲就當阿嬤。

家庭越來越順遂之餘，她在工黨的事業也越來越高升。

雖然她學歷不高、講話直率甚至常爆粗口，可是支持者就愛她「這一味」，2015年她獲得工黨提名並當選英國國會議員，甚至得到「工黨紅髮女王」的綽號。

芮納告訴《衛報》，保守黨可能「相當懼怕」她，「他們不曉得如何跟民眾互動，因為不像我這麼常接觸人群，這對他們有點尷尬。民眾是我的超能力，我就是喜歡人群，這是假裝不來的」。

2020年的工黨內部選舉，芮納避開競爭最激烈的黨魁選舉，選擇參選副黨魁順利當選，就此成為工黨副黨魁，躋身成為政黨領導人之一。

芮納說，自己以支持社會主義為傲，但深知必須先成為務實主義者；而她喜愛的名言是：「單憑意識形態無法養活我自己」、「我們無法在一夕之間解決所有問題」。

■ 地位僅次首相 芮納：你還是辦得到

工黨本次在國會議員選舉大獲全勝，領袖施凱爾就任英國首相，芮納則被任命為副首相兼地方發展、住房大臣，地位僅次於英國首相。

芮納表示，「成為副首相意味我可以為像我這樣的人，解鎖他們的潛能，向他們保證，他們不會被擊倒。」

她也以自己的人生經歷，向一些悲慘遭遇少女喊話：「儘管整個體系都跟你作對，你還是能夠辦得到。」

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