為何駕駛、行人無感道安改善？專家：要解決這3個痛點

文、圖／今周刊

為增進行人安全，行政院今年啟動4年4百億元計畫，改善易肇事路口，為何民眾仍無感？

臨停空間不足、行人路口改善進度慢，以及地方政府執行有難處，都是待解問題。

「今年1到4月交通事故死亡人數，比去年同期下降5.5％！我們持續著重全國799處路口，希望在下半年全數改善完成。」7月1日，交通部部長李孟諺召開上任後首次道安記者會，先是公布死亡數下降的喜訊，再喊話衝刺改善工程。

為解決行人地獄問題，行政院核定的「永續提升人行安全計畫」在今年正式啟動，預計四年內砸下四百億元，由交通部、內政部協助各縣市，補助地方改善道路建設，包括全國799處易肇事路口。

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單看死亡數減少，改善似有成效，但要根本解決道安問題，無論從駕駛或行人端出發，近半年改善工程進度仍然緩慢。

首先，市區臨停空間不足問題，還未解決。去年交通部祭出違規檢舉記點新制，但未劃設足夠臨停空間，讓計程車、貨車等職業駕駛被逼入絕境。事後交通部暫緩實施，要求各縣市先檢討臨停空間，每隔100至150公尺紅線，至少要有10％黃線臨停或專用車格，並訂於今年6月檢視成果。

▲交通違規加嚴執法，但市區臨停空間不足，讓計程車等職業駕駛不得不臨停在紅線上下車，被迫賭上生計。（攝影／唐紹航）

■六都均達標 但痛點未化解

在7月初的記者會上，交通部強調，近半年來全國已增設2200處黃線臨停區，各縣市自提目標「達成率百分百」。但《今周刊》進一步詢問六都實際劃設長度，僅新北市提出整體黃線占紅線總長度比率約14％，台北市約9.5％，其餘四都連紅線總長度都未統計，根本無從檢視是否實際達到交通部劃設要求。

台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾質疑，中央僅要求地方「自提」目標，但新增黃線臨停區究竟分布在哪裡？占全市道路多少比率？近幾個月，他參與政府臨停空間檢討會議，發現部分縣市連轄內道路總長度都提不出來，遑論盤點整體道路狀況，所謂「達標」只是徒增黃線處數，沒有檢討黃線分布與占比。

更何況，這些達標的臨停劃設處，也未真正打到痛點。

「地方交通局總是說，這裡不能畫（黃線）、那裡不能畫⋯⋯，但政府說窒礙難行的區域，都是我們需要的！」李威爾舉例，如台北市的「臨停示範區」，不在繁忙的忠孝東路、台北車站周遭，而是位處平日車流少的內湖舊宗路；又如桃園市大業路商店林立，民間建議增設貨車臨停區，但因原處是機車格，市府不願更動。

「改善根本無感！」他直批，急需臨停空間的市區重點路段，幾乎沒有改善，縣市只著重人少地區，「到底有沒有決心要做？」

而從行人端來看，路口改善工程同樣進度緩慢。「永續提升人行安全計畫」今年目標補助全國799處路口優先改善，目前已完工99處，其餘拚年底完成。

■4年4百億 看得到、不敢吞

但行人零死亡推動聯盟理事劉成謙質疑，該目標早在去年就提出，半年多僅完成約一成，進度有限。他也觀察，各縣市申請補助狀況並不踴躍，尤其在改善道路環境上，很多縣市未以工程為優先，只願改標線，用「不花太多預算」、「不牽涉其他局處」的簡便方式來執行，若一條道路缺乏跨單位的整體規畫，恐是「頭痛醫頭」。

然而，地方政府執行上也有難處。六都一名交通局官員坦言，中央補助也要求地方自籌配合款，對各縣市仍有壓力。況且各地公務人力不足、委外交通顧問的量能也不夠，經費大餅「看得到、不敢吞」，「喊出幾年幾百億元很簡單，但只把補助擴大、其他資源沒跟上，地方也是有心無力。」

尤其，道安改善不只工程面，執法也須並進。這名地方官員直指，中央一年內政策大轉彎，修法讓「 交通微罪不開放檢舉、不記點 」，使得並排停車等高風險行為，只能靠有限警力取締，難有效果。他認為，道安改革勢必有「陣痛期」，地方加速工程，中央執法標準卻「倒退嚕」，無疑重挫前線改革信心。

交通微罪不開放檢舉、不記點：交通部今年３月提出《道路交通管理處罰條例》修正案，路口、公車站、並排等臨停等８項微罪不得檢舉，違規記點也排除民眾檢舉。修法在５月經立院三讀通過，並在７月１日正式實施。

劉成謙則建議，《道路交通安全基本法 》已把道安會報提高至行政院層級，交通部應帶動其他部會，別再多頭馬車。此外除了經費支持，法規更要盤點跟上，例如行人穿越線退縮、行人優先區設置減速丘等基本項目，應納入行政命令，往後才能更有效推動地方落實。

面對質疑，交通部表示，799處改善路口，多數案件在今年第三季都可進入實質施工階段；至於行穿線退縮措施，已在五月底通過相關修正草案，未來也將安排交通部部長與駕駛、行人路權團體會面。

道安改善刻不容緩，在追求數字達標之餘，交通部必須攜手地方，針對重點區域實際解決痛點，才能釜底抽薪。

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