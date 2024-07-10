賴士葆撞傷斑馬線上2行人！最重罰3萬6扣照1年　警還沒開單原因曝

記者張君豪／台北報導

國民黨立委賴士葆9日晚間駕車行經北市大安區瑞安街208巷時，路口左轉疑因未注意車前狀況，直接撞上正在過馬路的2名女性民眾，透過路口監視器和行車紀錄器畫面，發現賴士葆當時呵欠連連、疑似疲倦駕車發生車禍，正在穿越路口的張女（63歲）左腳骨折、蔡女（59歲）頭部撕裂傷送醫，所幸傷勢穩定。



▲賴士葆為未禮讓行人車禍導致民眾受傷鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

交通部為洗脫台灣「行人地獄」惡名，修嚴《道路交通管理處罰條例》今年6月30日施行，大幅提高汽機車駕駛不禮讓行人的罰則；立委賴士葆昨晚在路口未禮讓行人穿越馬路且撞傷行人，根據該條例44條2項規定「駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者」可處1200元以上及6千元以下罰鍰。





▲賴士葆昔日批評行人法規是白癡政策。（圖／翻攝自Facebook／賴士葆）

且賴士葆因駕車未禮讓行人撞傷2女行人、根據道交條例44條4項規定，駕駛人有未禮讓行人肇事導致受傷情事，可處7200元以上3萬6千元以下罰鍰，並須吊扣駕照1年並接受道安講習。

然而民眾須注意的是，行人穿越馬路的路權是全程走在「行人穿越道」上，倘若行人任意穿越沒行人穿越道的路口、或者走在斑馬線外，都不屬新修道交條例中、保證行人優先路權範圍。

據了解，賴士葆駕車未禮讓行人肇事案件，警方暫未開罰。根據台北市警局車禍處理流程，車禍交通事故肇責的相關違規，須等到車禍相關卷證函送交通大隊事故組分析，等到車禍肇責初判表出爐，交大就會根據肇責分析，針對肇事駕駛的違規行為依法告發。

▲賴士葆撞飛女行人，行車紀錄器畫面曝光。（圖／民眾提供）

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