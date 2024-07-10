賴士葆開車撞斑馬線2女　李孟諺喊話：駕駛要停讓行人

▲交通部長李孟諺在立法院受訪。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

國民黨立委賴士葆昨（9日）晚駕車，不慎撞倒走在斑馬線的2名女子。交通部長李孟諺今日對此表示，他也是早上看到這個消息，希望2位行人平安、早日康復，提醒全國駕駛要注意停讓行人，交通部也鎖定全國799處路口相關設施去做改善。

賴士葆昨晚駕駛休旅車南往北行經台北市大安區瑞安街208巷時，要左轉往西時，疑未禮讓行人，左前車頭撞倒正在過斑馬線的2名女子，63歲張姓女子左腳踝骨折、59歲蔡姓女子頭部撕裂傷，均送仁愛醫院檢查治療中，無生命危險。

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李孟諺今在立法院被問到此事時表示，希望受傷2名行人能夠早日康復，也提醒全國的駕駛要注意停讓行人，經過路口時要特別注意相關安全。交通部已鎖定全國799處易肇事路口做相關設施改善，包括行人穿越線退縮、設置庇護島減少轉彎死角，還有行人早開的時相等。

賴士葆稱因為光線太暗及A柱的問題，李孟諺指出，太暗的部分，會請各縣市政府要注意各路口照明；A柱就是車子兩邊都會有一個柱子，考慮車子的安全，一定要有A柱，道路如果加上庇護島，車子左轉時比較不會有死角，對行人造成傷害。

有民眾認為賴士葆車輛隔熱紙太黑，並非燈光太暗，李孟諺說，他沒有看到行車紀錄器，但相關的隔熱紙問題都有一些政策，交通部也會檢視，這個政策是不是對行車安全有相關的影響。