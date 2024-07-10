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2024屏東夏日狂歡祭搶先體驗　有怪獸出沒縣民公園

▲「屏東夏日狂歡祭於7月20日在屏東縣民公園登場 。（圖／屏東縣政府提供）

▲「屏東夏日狂歡祭於7月20日在屏東縣民公園登場 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

「屏東夏日狂歡祭於7月20日在屏東縣民公園登場！由藝術家「阿咧」創造的巨型充氣裝置「超萌書鴨」搭配縣民公園既有的共融遊戲場，搖身一變成為親子同歡的大型樂園，還有規劃假日市集、演唱會、入坑美術館、沉浸式光影展等精彩活動，特於16日下午3點至6點開放試玩，歡迎體驗。

▲「屏東夏日狂歡祭於7月20日在屏東縣民公園登場 。（圖／屏東縣政府提供）

縣府傳播暨國際事務處表示，夏日狂歡祭是屏東縣大型品牌活動之一，為均衡地方發展每年於不同鄉鎮辦理，曾於東港大鵬灣國際休閒特區及潮州林後四林平地森林園區舉辦，每年吸引逾百萬人次，今年移師到屏東市、具工業遺址魅力的縣民公園，以「有怪獸出沒」為主題，除了延續往年親子遊樂園、假日市集及大型展演外，更結合場域新增「入坑美術館」及「沉浸式光影展」。

傳播處表示，今年與藝術家阿咧(葉信宏)合作，將地坑化身「入坑美術館」，展示銅雕作品與畫作，並在園區內大草地及三層水池設置2座大型充氣裝置。此外，C棟倉庫展出「沉浸式光影展」，將歷史建物化身怪獸訓練所，並由日本插畫家吉井宏設計怪獸角色，帶領民眾一起勇闖神秘的怪獸世界；及長達30米的椰林滑水道、一起重溫童年時光的旋轉木馬、自由飛翔遨遊在天際的白金飛機、浪漫咖啡杯等相關設施，結合縣民公園內既有的共融遊戲場打造一場超大型的狂歡遊樂園。

活動現場提供輪椅及娃娃車租借服務，週六、日園區內更有免費的遊園車自下午1點30分行駛至9點30分，與收費的造型吸睛可愛的遊園小火車。另外，配合此次怪獸主題開發「書鴨」背包、親子裝及廣受大小朋友喜愛的怪獸扭蛋，有興趣的民眾皆可至服務台購買。

傳播處表示，屏東夏日狂歡祭自7月20日開始至8月25日止，週二為活動休整日、縣民公園照常開放，其餘時間自下午3點開放至晚上9點。更多活動訊息請至「2024屏東夏日狂歡祭」官網，或「周春米縣長」、「i屏東～愛屏東」及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書。

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