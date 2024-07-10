顧立雄：6.8厘口徑步槍「年底完成研製」　光學瞄準器逐年全軍配備

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國防部長顧立雄今（10日）至立院外交及國防委員會報告並備質詢，對於綠委質詢時詢問裝備相關議題，顧立雄證實，今年底以前，6.8公厘口徑步槍完成研製跟交軍測評，國防部也會以逐步到位、逐年編列採購光學瞄準器，讓戰鬥人員都能配備。

民進黨立委王定宇質詢，委員會日前赴軍備局205廠考察T112戰鬥步槍，當天連沒有當過兵的民眾黨立委林憶君使用T112戰鬥步槍打靶都可以滿靶，「比參謀長分數還高」，後來試用發現，有配備4倍率「近戰瞄準鏡」，對於訓練射擊準度跟效率有很大的幫助，但到現在還在用覘孔瞄準，國防部是否能讓步槍的光學瞄具都能變成全軍標配？

陸軍司令部參謀長陳建義中將指出，新式步槍已經從「機械瞄準」變為「光學瞄準」，效能的確很好，整體規劃書這個月也會送到政院，現階段籌備購買，會先以特戰部隊和「下車戰鬥」的部隊為主。

王定宇表示，據他了解，兵工廠有在研發6.8公厘口徑的步槍，國軍目前還是5.56公厘口徑步槍，但是北約、美軍和共軍都已經在研發6.8公厘口徑，若軍備局研製的新步槍有6.8公厘，子彈比較大、攜彈量比較小，但是命中目標後，造成的制止力比較大，要換裝時如何考量是重大決策，這攸關國軍接下來20年的裝備。

顧立雄答詢指出，6.8公厘口徑步槍的研發，預計會在今年年底以前，完成研製跟交軍測評，至於光學瞄準器設備等也會逐步到位、逐年編列預算採購，讓戰鬥人員都能配備。

▼國軍將編列預算，逐年更新步槍採用光學瞄準器。（示意圖／軍聞社）