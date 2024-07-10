山東艦經過巴士海峽？　顧立雄曝實際航線：相關狀況都有掌握

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

日本防衛省統合幕僚監部（聯合參謀部）發布通報，稱日本海上自衛隊9日上午在宮古島東南方約520公里處的太平洋海域，確認到由山東號航空母艦等4艘艦艇所組成的中共海軍艦艇編隊。對於媒體詢問是否掌握山東艦通過巴士海峽？國防部長顧立雄今（10日）回應，不是經過巴士海峽，而是經過更南邊的海峽往西太平洋，相關狀況都有透過情監偵手段充分掌握。

顧立雄今赴立法院外交及國防委員會報告並備質詢，會前也接受媒體聯訪，有媒體詢問，日前傳出，戰時將把彈藥放宮廟，真的有考慮這麼做？顧立雄回應，我國採守勢作戰，以台灣幅員沒有前後方區分，不管糧秣、彈藥等等物資，分散預囤非常重要，會遵守相關規範。

至於中國鎖定我國青年首來族，在紅色景點輸出統戰資訊？顧立雄說明，國民對於國家民主自由生活方式維持、服役時有保家衛國決心，大家都該有這樣的意識，國防部也會從事保防教育，涉及機密也會做考核跟查核。

也有媒體追問，昨天發ROE小卡，若漢光演習發生意外怎麼處置？顧立雄指出，若演習當中發生意外，都會依照法律規定妥適處置，涉及理賠等等都會來做。至於日前視導關指部？顧也回應淡水河口本來就是重中之重，到那邊去給一線部隊鼓勵、打氣。

