秋冬新冠疫苗選JN.1！不買KP.2理由曝光　和流感一起打提升接種率

▲疾管署說明秋冬新冠疫苗選擇結果，（左起）ACIP召集人李秉穎、疾管署署長莊人祥、疾管署發言人曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

因應秋冬可能一波新冠疫情，疾病管制署規劃採購新版疫苗，今（10）日公布疫苗選株結果，會選擇單價JN.1疫苗，並和流感疫苗同步於今年10月1日起分兩階段開打。疾管署長莊人祥指出，JN.1疫苗對於KP.2、KP.3等變異株也有好的效果，而且目前已經在進行藥證審查，預期可以趕上10月1日和流感疫苗一起開打，有助於提升接種率也給民眾更即時的保護。

疾管署今日召開臨時記者會說明新冠新型疫苗選株，莊人祥親自主持記者會，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎、疾管署發言人曾淑慧一同出席。

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衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨開會討論，建議以單價JN.1疫苗因應我國今年秋冬面臨COVID-19之疫情，儘早提供民眾接種提升免疫保護力，防範新冠侵襲。

李秉穎指出，世界衛生組織（WHO）於今年4月針對COVID-19疫苗抗原組成建議使用單價JN.1作為新疫苗抗原成分，以提升對抗主流病毒株之免疫保護力；另歐盟與鄰近日本、韓國亦同時採用單價JN.1疫苗。

李秉穎解釋，目前國內外疫情仍以JN.1為主流病毒株，考量KP.2及KP.3變異株為JN.1衍生後代，且兩者與JN.1之間棘蛋白突變位點差異小。實驗室數據顯示，使用任何一種疫苗都可以交叉保護其它兩種。

莊人祥指出，除了保護力足夠，選JN.1另一個重要原因就是供貨可以配合跟流感疫苗一起於10月開打，如果堅持要等KP.2，會讓一些應該即時受到保護的高風險族群無法即時接種，這在世衛也有建議。曾淑慧補充，同時接種也有助於接種率提升與即時獲得保護。