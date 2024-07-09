新冠上周12.6萬人次就醫！6個月大嬰重症住院　本周將竄疫情最高峰

▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情還在燒！疾病管制署今（9）日公布國內上周新增987例本土併發症，另增99例死亡；重症個案中有一名僅6個月大女嬰，因為呼吸困難、食慾活動力下降送醫並收治住院，目前還在治療中。根據健保門急診統計，上周新冠就醫達到12.6萬人次，預期本周達到疫情最高峰。

疾病管制署今（9）日表示，上周（7/2-7/8）新增987例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（6/25-7/1）新增931例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增99例死亡病例，較前一周新增64例上升，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。

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疾管署防疫醫師林詠青表示，重症個案中有一名年僅6個月大女嬰，個案為早產兒，沒有接種過疫苗，7月上旬一開始出現發燒、咳嗽、流鼻水，發病後兩天出現呼吸困難，食慾活動力下降，前往急診就醫，做新冠抗原快篩檢驗陽性，胸部X光肺炎，收治一般病房，還在住院觀察中。

疾管署副署長曾淑慧表示，從健保門急診數據來看，上周就診12.6萬人次，換算下來約5萬至6萬人染疫，比前一周增加約3%；國內新冠疫情上升且處流行期，但是已經有明顯趨緩，疾管署評估疫情將於7月中旬前達高峰，最高峰恐於本周出現，就醫上看13萬人次。

監測資料顯示，近四周變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為38%及39%，惟近期呈下降趨勢；KP.2占比為23%及24%，LB.1占比為18%及7%，及KP.3占比為14%及20%，占比上升；另XDV.1占比則為5%及7%，將持續監測疫情變化及變異株流行趨勢。

疾管署提醒，民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，可先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。此外，呼籲65歲以上長者或有免疫不全及免疫低下民眾等高風險族群，如已接種1劑且間隔12周（84天）則可再接種第2劑以增進保護力，不僅保護自己也保護家人之健康。