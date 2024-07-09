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快訊／新冠單周爆99死！疫情續升　併發症通報987例

▲▼疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，上周親冠併發症通報987例。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署指出，上周新冠併發症通報987例。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（9）日表示，上周（2日至8日）新增987例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（6月25日至7月1日）新增931例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增99例死亡病例，較前一周新增64例上升，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。

疾管署指出，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種285.8萬人次，全國接種率11.63%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為21.03%、2.12%；上周（1日至7日）接種2.6萬人次，較前周（6月24日至30日）3.0萬人次下降13%。

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疾管署表示，全球COVID-19陽性率呈上升趨勢，國內疫情亦持續升溫，接種新冠XBB疫苗能有效降低感染後門急診就醫及住院機率，全國尚餘莫德納XBB疫苗約276.6萬劑、Novavax XBB疫苗約0.75萬劑，仍提醒尚未接種新冠XBB疫苗者應儘速接種。

國內新冠疫情上升且處流行期，疾管署評估疫情將於7月中旬前達高峰。監測資料顯示，近四周變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為38%及39%，惟近期呈下降趨勢；KP.2占比為23%及24%，LB.1占比為18%及7%，及KP.3占比為14%及20%，占比上升；另XDV.1占比則為5%及7%，將持續監測疫情變化及變異株流行趨勢。

疾管署進一步說明，目前全球主要流行變異株JN.1、KP.2及KP.3及近期快速增加的LB.1，JN.1為需留意變異株（VOI），餘均為監測中變異株（VUM），皆具免疫逃脫性，傳播力較佳等特性，惟疾病嚴重度尚未增加。

疾管署指出，目前資料顯示，現有快篩與PCR等檢測方法仍能有效偵測，已核准抗病毒藥物仍有效。WHO建議高風險族群倘經評估，抗體保護力已遞減、或已滿劑次接種間隔，建議即刻接種現有XBB疫苗，無須等待新疫苗，以避免重症/死亡風險。

疾管署提醒，民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，可先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。此外，呼籲65歲以上長者或有免疫不全及免疫低下民眾等高風險族群，如已接種1劑且間隔12周（84天）則可再接種第2劑以增進保護力，不僅保護自己也保護家人之健康。

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