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秋冬新冠JN.1疫苗有Novavax！規劃採購50萬劑、拚年底前開打

▲▼疾管署署長莊人祥。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署署長莊人祥。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

秋冬新版的新冠疫苗採購選株結果確定！疾病管制署今（10）日公布會選擇單價JN.1疫苗，並和流感疫苗同步於今年10月1日起分兩階段開打。初步規劃採購莫德納550萬劑，疾管署長莊人祥也透露，有規劃另外採購50萬劑的Novavax疫苗，不過Novavax目前緊急使用授權（EUA）已經到期，需要另外申請藥證審查，保守估計年底前可以打到，會比莫德納的JN.1疫苗稍晚。

▲▼新冠新疫苗供貨情形說明。（圖／疾管署）

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▲新冠新疫苗供貨情形說明。（圖／疾管署）

因應秋冬可能一波新冠疫情，疾病管制署規劃採購新版疫苗，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨開會討論，建議選擇單價JN.1疫苗。疾管署規劃採購550萬劑莫德納JN.1疫苗，並且和流感疫苗同步於今年10月1日起分兩階段開打。

莊人祥指出，目前莫德納JN.1疫苗美國預估核准時間為8月，至於台灣目前進度，莫德納先前是以XBB病毒株疫苗獲得藥證，現在則已經送件以「病毒株變更JN.1」申請藥證，可以趕上10月份開打。

不過莫德納疫苗屬於新技術的mRNA疫苗，有些民眾考量自身狀況，會希望接種如Novavax的次單位蛋白疫苗，莊人祥說，有規劃採購Novavax的JN.1疫苗50萬劑，和去年採購量一致，不過Novavax先前是使用緊急使用授權（EUA）通過，EUA已經過期，所以要重新送藥證審查，目前瞭解8月份才會送件，保守估計年底前可以打到，如果要打Novavax要稍等。

▲▼新冠疫苗選株ACIP決議內容。（圖／疾管署提供）

▲▼新冠疫苗選株ACIP決議內容（上）、世衛與各國新冠疫苗選株建議（下）。（圖／疾管署提供）

▲▼世衛與各國新冠疫苗選株建議。（圖／疾管署提供）

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