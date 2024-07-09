新冠疫情燒打氣卻降！民眾觀望新版疫苗　疾管署明宣布買哪款

▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

第六波新冠疫情即將達到最高峰，疾病管制署統計上周共有12.6萬人次因為新冠就醫，還通報987起併發症、99例死亡，然而疫苗接種人次卻下降了13%。疾管署分析，可能是因為民眾在等待新的疫苗，不過新版疫苗預計10月份才會開打，高風險族群若無接種XBB疫苗，恐怕沒有足夠保護力，還是應盡快接種；疾管署另也將於明日宣布最新版疫苗會採購哪一種變異株。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，國內新冠疫情上升且處流行期，評估疫情將於7月中旬前達高峰。另疾管署監測資料顯示，近四周變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比接近四成，但近期有下降趨勢；KP.2本土占比達2成，LB.1占比為18%，及KP.3占比為14%，占比都上升。

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疾管署副署長曾淑慧指出，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種285.8萬人次，全國接種率11.63%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為21.03%、2.12%；上周（7月1日至7日）接種2.6萬人次，較前周（6月24日至30日）3.0萬人次下降13%。

曾淑慧說明，接種疫苗下降可能是因為民眾在等待新的疫苗，WHO專家委員會建議與相關科學根據顯示，多數民眾因疫苗接種或染疫多有抗體，但保護力可能隨時間衰滅（immune waning），故高風險群應接種疫苗維持免疫力，避免染疫後重症死亡風險。

▲國內COVID-19疫苗接種情形。（圖／疾管署提供）

WHO於今年4月公告2024-2025建議疫苗抗原為JN.1；美國方面則建議藥廠更新疫苗株以KP.2變異株為主。國內已經確定採購新版新冠疫苗550萬劑，規劃於10月1日和公費流感疫苗一起開打。

不過新冠疫苗的供貨開打時程恐怕受到選擇哪一版疫苗而受影響，根據瞭解，如果選擇JN.1，秋冬可望如期開打，若跟進美國改成KP.2，開打時間則可能延後。

曾淑慧表示，目前多數流行變異株（KP.2, KP.3, LB.1等）為JN.1子代僅特定位點出現差異；WHO認為無論是新版JN.1或KP.2疫苗，都能提供有效保護力。至於國內要選擇JN.1還是更新的KP.2疫苗株，疾管署今日傍晚召開專家會議，根據病毒特性、演化情況，疫苗安全性有效性進行討論，並於明日下午召開記者會公布選擇哪一種變異株。

疾管署統計，全國尚餘莫德納XBB疫苗約276.6萬劑、Novavax XBB疫苗約7500劑；其中Novavax XBB疫苗比起前一周又少了一半，曾淑慧表示，近期疫苗打氣稍有趨緩，預計後續Novavax每周約接種1千劑，由於藥證已經到期，原廠也沒有相關疫苗庫存，將用完為止；仍提醒尚未接種新冠XBB疫苗者應儘速接種。

▲近期重要新冠病毒變異株，親緣相關性與演化示意圖。（圖／疾管署提供）※點圖放大