　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新冠疫情燒打氣卻降！民眾觀望新版疫苗　疾管署明宣布買哪款

▲▼疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

第六波新冠疫情即將達到最高峰，疾病管制署統計上周共有12.6萬人次因為新冠就醫，還通報987起併發症、99例死亡，然而疫苗接種人次卻下降了13%。疾管署分析，可能是因為民眾在等待新的疫苗，不過新版疫苗預計10月份才會開打，高風險族群若無接種XBB疫苗，恐怕沒有足夠保護力，還是應盡快接種；疾管署另也將於明日宣布最新版疫苗會採購哪一種變異株。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，國內新冠疫情上升且處流行期，評估疫情將於7月中旬前達高峰。另疾管署監測資料顯示，近四周變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比接近四成，但近期有下降趨勢；KP.2本土占比達2成，LB.1占比為18%，及KP.3占比為14%，占比都上升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署副署長曾淑慧指出，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種285.8萬人次，全國接種率11.63%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為21.03%、2.12%；上周（7月1日至7日）接種2.6萬人次，較前周（6月24日至30日）3.0萬人次下降13%。

曾淑慧說明，接種疫苗下降可能是因為民眾在等待新的疫苗，WHO專家委員會建議與相關科學根據顯示，多數民眾因疫苗接種或染疫多有抗體，但保護力可能隨時間衰滅（immune waning），故高風險群應接種疫苗維持免疫力，避免染疫後重症死亡風險。

▲▼國內COVID-19疫苗接種情形。（圖／疾管署提供）

▲國內COVID-19疫苗接種情形。（圖／疾管署提供）

WHO於今年4月公告2024-2025建議疫苗抗原為JN.1；美國方面則建議藥廠更新疫苗株以KP.2變異株為主。國內已經確定採購新版新冠疫苗550萬劑，規劃於10月1日和公費流感疫苗一起開打。

不過新冠疫苗的供貨開打時程恐怕受到選擇哪一版疫苗而受影響，根據瞭解，如果選擇JN.1，秋冬可望如期開打，若跟進美國改成KP.2，開打時間則可能延後。

曾淑慧表示，目前多數流行變異株（KP.2, KP.3, LB.1等）為JN.1子代僅特定位點出現差異；WHO認為無論是新版JN.1或KP.2疫苗，都能提供有效保護力。至於國內要選擇JN.1還是更新的KP.2疫苗株，疾管署今日傍晚召開專家會議，根據病毒特性、演化情況，疫苗安全性有效性進行討論，並於明日下午召開記者會公布選擇哪一種變異株。

疾管署統計，全國尚餘莫德納XBB疫苗約276.6萬劑、Novavax XBB疫苗約7500劑；其中Novavax XBB疫苗比起前一周又少了一半，曾淑慧表示，近期疫苗打氣稍有趨緩，預計後續Novavax每周約接種1千劑，由於藥證已經到期，原廠也沒有相關疫苗庫存，將用完為止；仍提醒尚未接種新冠XBB疫苗者應儘速接種。

▲▼近期重要新冠病毒變異株，親緣相關性與演化示意圖。（圖／疾管署提供）

▲近期重要新冠病毒變異株，親緣相關性與演化示意圖。（圖／疾管署提供）※點圖放大

ET快訊
午後雷雨區擴大！明起3天最劇　「下最猛地區」曝
快訊／江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光
快訊／瓊斯盃出賽費爭議延燒　籃協再發聲
快訊／雨彈夜襲！11縣市大雨特報
快訊／唐治平拒認母屍批荒謬　檢警後續動作曝
快訊／三重女「胸腹頸背中刀」渾身血倒浴室　命危搶救中
雨炸新北！浮洲車站周圍水淹半個輪胎深
快訊／鄭文燦再度交保　檢方抗告卷證「最速件」今晚送高院

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雨彈夜襲！雙北11縣市大雨特報　

午後雷雨區擴大！明起3天最劇　「下最猛地區」曝

親戚求助買設備！他賺0元「倒貼60天」被洗臉封鎖　結局療癒

受邀擔任氣候委員會顧問　李遠哲表態：使用核電「大方向是對的」

高雄國中女學生染A流！併發心肌炎…插管1個月仍不治　疫調曝光

「3生肖」越大方錢來得越快！日常別太小氣　反成人生贏家

29名大陸官員參加旅展「疫後層級最高」　觀光署：很好的交流

網購雞蛋平台My Egg無預警歇業　她一口氣簽8年「3千顆沒拿到」

快訊／下班注意！大雷雨狂轟3縣市　警戒區曝

7月職場大黑馬！「4星座」有望升職加薪　還有額外收入

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

槍手躲騎樓埋伏林士傑　犯後原路折返拔腿逃！

奪命8秒！射殺女議員父 雙槍男正面曝｜20240708 ET午間新聞

21輛重機車隊下山驚見超急泥流　30分鐘驚險騎水中！

男粉絲虧短今「去養傷退休」　惹怒小S..轟他：麻煩你出去！

快訊／雨彈夜襲！雙北11縣市大雨特報　

午後雷雨區擴大！明起3天最劇　「下最猛地區」曝

親戚求助買設備！他賺0元「倒貼60天」被洗臉封鎖　結局療癒

受邀擔任氣候委員會顧問　李遠哲表態：使用核電「大方向是對的」

高雄國中女學生染A流！併發心肌炎…插管1個月仍不治　疫調曝光

「3生肖」越大方錢來得越快！日常別太小氣　反成人生贏家

29名大陸官員參加旅展「疫後層級最高」　觀光署：很好的交流

網購雞蛋平台My Egg無預警歇業　她一口氣簽8年「3千顆沒拿到」

快訊／下班注意！大雷雨狂轟3縣市　警戒區曝

7月職場大黑馬！「4星座」有望升職加薪　還有額外收入

說造LNG船恐成爛攤子　陽明指前十大航商六成新船選LNG

新興6月營收年增四成　Q2加賣船利益EPS估較Q1倍增

去年受傷錯過經典賽　陳子豪看12強：沒有守備難入選

拼命抹精華頭髮卻依舊稀疏？你可能有「後疫情頭皮當代病」

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

快訊／台中霧峰烤漆工廠起火！黑煙沖天火舌狂竄　1人燒傷送醫

快訊／瓊斯盃出賽費爭議　張承中：籃協男、女籃都挺

台灣銘板上半年營收年增10%！看好旅遊旺季換卡潮　擴大冷錢包版圖

快訊／齒模確認是唐媽媽！唐治平拒認批荒謬　檢警後續動作曝

快訊／新北女「胸腹頸背中刀」渾身血倒浴室　命危搶救中

爸媽接放學讓「小孩暴衝過馬路」駕駛狂罵7聲X！

生活熱門新聞

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

不是小泡芙！台灣「1零食」全場日本人驚艷

晚安小雞「生活很忙」認識8國人！監獄過31歲生日

撞前車一查對方無照　他喊：換對方賠

鄭文燦律師「20分鐘籌出700萬」　網友洗版4字：不演了？

快訊／4縣市大雨特報　雨彈轟到晚上

獨／6年換4所學校！18歲高中生再拚國中會考　逆轉上建中

「4生肖」農曆6月財運大爆發　準備升職加薪

午後大雨又要來　下周颱風生成機率曝

2024下半年　桃花運爆棚TOP3星座

築間、KIKI餐廳都出事！「蔬果農藥超標」違規名單一次看

月薪8萬接受通勤1小時？網曝極限

快訊／新冠單周爆99死！疫情續升　併發症通報987例

更多熱門

相關新聞

新冠上周12.6萬人次就醫！6個月大嬰重症住院中

新冠上周12.6萬人次就醫！6個月大嬰重症住院中

新冠疫情還在燒！疾病管制署今（9）日公布國內上周新增987例本土併發症另增99例死亡，重症個案中有一名僅6個月大女嬰，因為呼吸困難、食慾活動力下降送醫並收治住院，目前還在治療中。根據健保門急診統計，上周新冠就醫達到12.6萬人次，預期本周達到疫情最高峰。

快訊／新冠單周爆99死！疫情續升　併發症通報987例

快訊／新冠單周爆99死！疫情續升　併發症通報987例

新冠疫情再起！單週死亡增64例　藍委轟：政府不積極防疫

新冠疫情再起！單週死亡增64例　藍委轟：政府不積極防疫

腸病毒單周1.9萬人就醫「仍處流行期」　孩童暑期出遊注意

腸病毒單周1.9萬人就醫「仍處流行期」　孩童暑期出遊注意

新冠高峰上修！最高單周12萬人次　新變異株LB.1本土占比竄升

新冠高峰上修！最高單周12萬人次　新變異株LB.1本土占比竄升

關鍵字：

新冠疫情疫苗接種高峰期變異株疾管署

讀者迴響

熱門新聞

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

唐治平拒認母屍　比對齒模「就是唐媽媽」

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」求售　豪奢內裝照曝光

林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！

學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

快訊／確定了！00940配0.05元　94萬股民盼不到調高

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

吳桐潭告別式現場曝！36勞斯萊斯+108阿法送行

不是小泡芙！台灣「1零食」全場日本人驚艷

小心走在路上就被罰15萬　萬安47規劃一次看！告警簡訊增新功能

更多

最夯影音

更多

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面