干卓萬十八連峰登山客摔落邊坡20m！CPR救不回　吊掛遺體下山

記者高堂堯、吳佩蓁／南投報導

南投縣政府消防局昨（9日）上午7時48分接獲報案，指有一行10人登山隊伍（含2名協作）上午行經干卓萬十八連峰往卓社大山第一個拉繩處時，一名邱姓山友（男，60歲，高雄人）不慎摔落邊坡約20公尺，左腳踝疑似骨折，無法拉繩行動，立即出動6名搜救人員及直升機空勘，不料之後邱男狀況急轉直下，失去生命跡象，搜救人員趕抵時人已死亡，10日上午由空勤直升機將遺體吊掛下山。

▲干卓萬十八連峰山友摔傷，消防局獲報立即派員前往救援。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）



據了解，該登山隊6日自親愛國小入山登卓社大山，預計10日自武界下山，不料9日行經事發地點時卻發生意外。消防局獲報後立即啟動救援機制，派遣信義、玉山、仁愛分隊搜救人員共計6人出勤，並同步申請直升機到場空勘，9日9時許消防署空勤直升機至事故點空勘，但因密林無法執行吊掛而折返。

地面人員若徒步至事發點需耗時2天，為爭取救援時效，6名搜救人員9日上午11點至九龍口停機坪集結待命，空勤直升機於中午1時接載搜救人員至事故點協助傷者脫困，9分鐘後報案人來電表示傷者意識改變、呼吸微弱、疑似失去呼吸心跳，領隊持續CPR急救中。





空勤直升機於中午1時50分下放搜救人員於卓社大山附近，搜救人員於下午3時59分接觸傷者，但傷者已失去生命跡象且肢體僵硬，搜救人員將其協助移動至陵線空曠處時人已明顯死亡，10日上午10時許完成吊掛勤務，並降落日月潭九龍口停機坪，將遺體交由家屬和警方處理。

南投縣政府消防局呼籲山友夏季山區氣候不定，多為午後雷陣雨，山區路面易溼滑，應備足充份裝備再登山，並且應結伴而行，以免發生意外。