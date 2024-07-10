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波音名譽掃地！　6月只賣出3架客機

▲波音（Boeing）737 MAX客機於2022年7月的英國法恩堡航空展中展示。（圖／路透）

▲波音737 MAX客機。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

波音公司近來因復飛的737-MAX型客機屢屢出現意外狀況，再次重創外界過往對波音「安全可靠」的印象。波音本月宣布，6月僅售出14架新飛機，其中大部分為貨機，客機只賣出3架。其中一架是為了替換約6個月前，阿拉斯加航空旗下飛行途中整塊艙門飛出的客機。

CNN報導，波音公司6月僅售出3架737 Max飛機，其中2架賣給了一位未透露身份的客戶，另一架賣給阿拉斯加航空公司，用於替換1月5日飛行中艙門飛出的客機，意外發生當時，飛機在接近1.6萬英尺的高度。其餘6月份波音售出的11架飛機，均為777貨機。

儘管這是今年最好的銷售月份之一，但波音公司仍在2024年上半年以總銷售額下降70％的情況結束。14架總銷售量比5月僅售4架和4月售出7架有所增加，但與2023年6月的304架總訂單相比，下降了95％。

在阿拉斯加航空事件後，波音公司的銷售量急劇下降，即使是急於擴充機隊的航空公司也在波音解決諸多問題時延期購買。

波音公司2023年12月創下了銷售紀錄新高，但在阿拉斯加航空事件後銷售幾乎停滯。

該公司今年唯一的強勁銷售月份是3月，當時售出113架飛機，大部分來自美國航空公司的85架訂單；然而該訂單是一個更長版本的737 Max，聯邦航空管理局（FAA）尚未認證其載客能力。原本預計今年完成的認證，因阿拉斯加航空事件曝光的問題而推遲到至少2025年。

波音公司於7日同意承認其員工在737 Max原始認證過程中欺騙FAA的罪行，該公司可能面臨與阿拉斯加航空事件相關的進一步刑事指控。

賣給阿拉斯加航空的飛機也是一架737 Max 10，用於替換1月失去艙門的飛機。波音同意回購那架具體的飛機，該飛機最終安全降落，無乘客或機組人員受重傷。波音公司拒絕透露回購該飛機後的計劃。

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