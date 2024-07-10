北約峰會2大看點曝！　拜登強硬宣布「對烏軍援大禮包」

▲美國總統拜登在北約峰會開幕當天發表強硬演說。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

北約峰會於美東時間9日（台灣時間10日）在華府登場，將持續3天，美國總統拜登在開幕演說上宣布，北約將提供烏克蘭5款新的戰略防空系統，而這次峰會北約預計將明確表態烏克蘭入盟是「不可逆轉的」。

英國《衛報》報導，根據拜登宣布內容，北約承諾的新一批軍援裡，包括防空防禦系統；此前一天，俄羅斯大規模空襲烏克蘭首都基輔，並炸毀了奧馬迪特（Okhmatdyt）一間兒童醫院，造成數十名兒童與無辜民眾死傷。

拜登表示，這是「俄羅斯殘忍本性的恐怖提醒」。

▲烏克蘭首都基輔一間兒童醫院遭俄軍飛彈攻擊。（圖／路透）



拜登說，烏克蘭將會在2025全年內接收數百套的攔截武器，幫助保護烏克蘭城市抗擊俄羅斯飛彈，並幫助烏東前線部隊抵禦攻擊。

本次北約峰會2大看點，無疑是烏克蘭入盟「檯面化」，也是拜登說服外界自己精神狀況仍正常的機會。這次開幕演說，是高齡81歲的拜登展現自己能仍領導這個擁有32個成員國的軍事聯盟，並且仍有能力再戰4年，試圖扭轉美國總統候選人首輪辯論會的慘況。

拜登採取強而有力的語調表示，在俄烏戰爭開打以前，「普丁以為北約會瓦解。現在，北約是前所未有地強大。當這場沒頭沒腦的戰爭開打時，烏克蘭曾是一個自由的國家。它至今仍是一個自由的國度，而戰爭會以烏克蘭維持一個自由、獨立國家的姿態結束。」

「俄羅斯不會贏」，拜登的說法引來一片掌聲，「烏克蘭終將獲勝」。

▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）



根據美國、德、荷蘭、義大利與羅馬尼亞的聲明，美國、德國與羅馬尼亞將會援助更多愛國者防空飛彈系統的電池組；荷蘭援助的該系統其他零部件，則能讓更多電池組投入使用。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）簽署通過，將援助烏克蘭「SAMP/T」防空系統，該防空系統經常被拿來與愛國者防空飛彈系統做比較，這款由法國與義大利聯合研發製造的系統，可追蹤數十個目標，攔截10個目標，也是歐洲製造的唯一一款有能力攔截彈道飛彈的防空系統。

北約在峰會前即放話，這次的聯合公報中，將會以「不可逆轉」明確且強烈的措辭，描述烏克蘭的入盟之路。