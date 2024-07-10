苗栗西山垃圾場火警連燒4天　有毒黑煙沖天...恐怖高空畫面曝光

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市西山垃圾場大型廢棄家具堆置場7日凌晨發生大火，雖然一度請求空勤總隊直升機協助，截至今（10）日搶救行動邁入第4天，現場仍持續悶燒冒煙。現場指揮官、消防局第一救災大隊長鄭勝峰今天上午說，今天持續動員40多名人員、15輛水車和4部怪手，不斷翻動悶燒的火堆，頂著逾40度高溫、有毒氣體的惡劣救災環境持續奮戰，希望能早日完全撲滅。

▲苗栗市西山垃圾場延燒第4天，消防人員頂著高溫和有毒氣體，持續奮戰中。（圖／消防局提供，下同）

西山垃圾場1970年啟用，早年未落實垃圾分類，掩埋深層的廢電池等廢棄物，在高溫狀態下產生沼氣後，容易引發自燃，多年來曾發生多次自燃大火，去年11月20日的大火一燒就是5天，救災消防人員辛苦不說，有害濃煙更讓市民叫苦連天。

7日凌晨，廢棄家具場的斜坡突然自燃，熊熊大火迅速往上竄燒，消防局動員大批人力前往灌救，但是火勢實在太大，緊急申請空勤總隊直升機支援，運用每次2噸的水源，將原本約一公頃的火場面積侷限不再擴大。

鄭勝峰說，今天邁入第4天的長期救災行動，斜坡的延燒面積雖然減少，但底層悶燒情形持續，依舊動員40多名人，15輛消防水車到4公里外接駁供水，消防水車不斷載送水源，透過4部怪手翻動、灌水等重覆動作，逐步縮短悶燒範圍中，究竟何時能完全撲滅？他指出，短時間內要撲滅並不容易，一切要看挖掘的速度。

打火弟兄在烈日下，頂著超過40度的高溫、蔓延的有害化學毒氣，又身披厚重的消防裝備，每一步都在與灼熱和毒氣搏鬥。多日來許多網友在消防局粉絲專頁留言，感謝救災人員的辛苦，提醒救災人員要注意自身安全及補充水分，更有不少企業和團體贊助飲水和食物給現場救災人員。