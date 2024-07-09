　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鄭文燦2度交保「檢方再抗告」　卷證最速件送達高院了

▲▼桃園地院晚間以公務車將檢方抗告卷證送至高院。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲前桃園市長鄭文燦涉貪二度交保，桃園地院9日晚間以公務車將檢方抗告卷證送至高院。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、趙蔡州／桃園報導

前桃園市長鄭文燦捲入土地開發弊案，桃園地院9日再裁定1200萬元交保，檢方不服當庭再提出抗告。檢方9日晚間7點32分將抗告卷證遞交至桃園地院，桃園地院晚間8點出動公務專車火速送件，專車於晚間8點40分左右送達高院，高院10日將依程序進行裁決。

▲▼鄭文燦交保步出法院。（圖／黃克翔攝）

▲鄭文燦因貪汙案9日上午2度現身桃園地院聲押庭，經庭訊後9日下午快步踏出法院上車。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦被查出涉嫌在任職桃園市長期間貪污收賄，經複訊後遭到檢方聲請羈押，桃園地方法院6日審理後認定他無羈押之必要，裁定他以500萬元交保，並限制住居、出境與出海，同時禁止與同案被告、犯罪嫌疑人、證人等相關人聯繫或接觸。

檢方不服當庭提出抗告，高院8日裁定全案撤銷發回。桃園地院9日上午再次召開羈押庭，庭訊後裁定鄭文燦以1200萬元金額交保。桃園地院也曝光裁決理由，針對涉犯貪污治罪條例中不違背職務收受賄絡罪嫌部分，鄭文燦雖否認犯行，然依聲請書所附卷內供述及非供述證據判斷，此部分被告犯罪嫌疑重大。

洗錢罪嫌部分，鄭文燦否認犯行，又依前開所述被告收受賄絡犯罪嫌疑重大，而聲請意旨所指台塑集團顧問廖俊松等人所交付的500萬元現金，法律評價上屬犯罪所得之嫌疑亦重大，然洗錢罪之構成要件著重於有無掩飾及隱匿手段，依目前事證，聲請人就此部分之釋明不足，此部分應予駁回。

就洩密罪嫌部分，依卷內事證除廖Ｏ庭之供述或轉述外（含衍伸證據），並無其他事證作為補強證據，至多僅能釋明有可能有相關公務員洩密，尚難認洩密之來源及為被告，是就此部分之應予駁回。

就羈押原因及必要性部分，聲請人以本件被告有上開所指之犯罪嫌疑重大，且涉犯最輕本刑7年以上之重罪，有相當理由認為被告有逃亡之虞，此部分之聲請意旨有據。

▲▼0709 鄭文燦涉貪羈押庭。（圖／記者黃克翔攝）

▲鄭文燦9日出席羈押庭。（圖／記者黃克翔攝）

至聲請人認為被告有湮滅、偽造證據，及勾串證人之虞之情事，進而影響相關公務員及證人等情，然被告卸任市長一職後迄今已逾1年半，是否仍於桃園市政府有影響力仍有疑義，且被告所犯涉及對價關係之構成要件，檢察官亦未釋明有哪些公務員知悉此等事實。

至聲請意旨雖另以被告有秘書或司機等輔助人手，而有串證之虞，然依目前卷內事證，尚無從認定上開輔助人手有涉入。準此，檢察官並未釋明被告有勾串滅證之虞，就現今通訊發達之聲請理由，即無從作為附隨之聲請標準。
又目前交付款項之對向犯即被告台塑集團顧問廖俊松、廖○廷、台塑集團前副總經理兼發言人侯水文、前台塑集團總管理處總經理楊兆麟等人均已指訴碁詳，且除高齡90歲之楊兆麟交保在外，其餘被告均已裁定羈押禁見，本案案發迄今許久，相關蒐證照片已顯現在卷，故難認聲請意旨就此部分之聲請理由有據。

聲請意旨雖以本案尚有諸多證據待調查及傳喚，認有羈押之必要性，然本案案發迄今多年，且被告交接桃園市長職務迄今已2年，難認有羈押之必要性，且本件所具備之羈押原因並非不得以其他強制處分替代。

考量本案對向犯嫌交保之金額，及被告之政商地位，認為本案准予新台幣1200萬元交保得以替代羈押，並限制住居、出境、出海，並禁止與同案被告、潛在犯罪嫌疑人及證人等相關人聯繫或接觸。檢方當庭再度提出抗告。
 

ET快訊
三重女疑餵完奶被夫刺死！死亡時間序曝
鄭文燦2度交保「檢方再抗告」　卷證最速件送達高院了
快訊／一晚26架次共機擾台！　蘇愷-30、運-8配合「聯合戰
夫妻金援全靠娘家！岳母出門跟女婿打招呼　再見成3屍血案
「央視林志玲」走秀一半泳褲脫落！當眾走光畫面被挖出
三重狠爸疑砍妻後洗刀、清理現場　抱嬰離家最後身影曝
快訊／TPBL職籃7隊開打　T1職籃回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新手媽疑餵完奶被夫1分鐘刺死！5小時過程全錄下　死亡時間序曝

鄭文燦2度交保「檢方再抗告」　卷證最速件送達高院了

夫妻金援全靠娘家！岳母出門跟女婿打招呼　再見成3屍血案

三重狠爸疑砍妻後洗刀、清理現場　抱嬰離家最後身影曝

林士傑遭槍擊亡！卓榮泰下令全國執行「掃黑肅貪」專案

北市70歲男久病墜河亡　兒子痛哭：早上出門才打招呼

三重一家三口慘死！爸爸「7刀砍妻殺嬰」逃陽明山車內輕生

快訊／林士傑解剖結果出爐　初判槍擊11槍「5槍貫胸」致死

快訊／新北女身中7刀不治！丈夫抱嬰逃往馬槽橋輕生「父子雙亡」

快訊／新北女「身中多刀」渾身血倒浴室　送醫搶救不治

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

槍手躲騎樓埋伏林士傑　犯後原路折返拔腿逃！

男粉絲虧短今「去養傷退休」　惹怒小S..轟他：麻煩你出去！

奪命8秒！射殺女議員父 雙槍男正面曝｜20240708 ET午間新聞

21輛重機車隊下山驚見超急泥流　30分鐘驚險騎水中！

新手媽疑餵完奶被夫1分鐘刺死！5小時過程全錄下　死亡時間序曝

鄭文燦2度交保「檢方再抗告」　卷證最速件送達高院了

夫妻金援全靠娘家！岳母出門跟女婿打招呼　再見成3屍血案

三重狠爸疑砍妻後洗刀、清理現場　抱嬰離家最後身影曝

林士傑遭槍擊亡！卓榮泰下令全國執行「掃黑肅貪」專案

北市70歲男久病墜河亡　兒子痛哭：早上出門才打招呼

三重一家三口慘死！爸爸「7刀砍妻殺嬰」逃陽明山車內輕生

快訊／林士傑解剖結果出爐　初判槍擊11槍「5槍貫胸」致死

快訊／新北女身中7刀不治！丈夫抱嬰逃往馬槽橋輕生「父子雙亡」

快訊／新北女「身中多刀」渾身血倒浴室　送醫搶救不治

熱狗自曝「怒甩無聲麥克風」影片　認性格變了：現在看有點難為情

羅戈優質先發、王正棠掃4安　富邦5比4送台鋼3連敗

陳聖平兩個人工草皮球場守備都有狀況　餅總要讓他天天出賽適應

批綠不珍惜執政　柯文哲問賴清德：癱瘓議事、缺席協商是走對的路？

50學生參與彰化青年議事營　模擬議會探討地方發展與永續目標

林子偉3觸擊安打、霸威斯好投　樂天送兄弟下半季首敗

台南楠西消防分隊防範電器火災　攜手居服員照顧長者居家安全

新手媽疑餵完奶被夫1分鐘刺死！5小時過程全錄下　死亡時間序曝

鄭文燦2度交保「檢方再抗告」　卷證最速件送達高院了

爆鄭文燦收500萬「賣力主持會議辦事」　黃國昌：一路幫廖俊松開綠燈

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

社會熱門新聞

即／新北女身中7刀不治！夫攜子逃往陽明山輕生雙亡

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

唐治平拒認母屍　比對齒模「就是唐媽媽」

林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏

學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

吳桐潭告別式現場曝！36勞斯萊斯+108阿法送行

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

監聽關鍵內容曝！白手套送錢給鄭文燦：錢塞桌底下

鄭文燦再戰羈押庭　一次找來3大律師拚場

即／聲押庭結束！桃園地院裁定「鄭文燦1200萬交保」

林口翹家少女「至少接觸7男1女」　警朝略誘罪偵辦

一家三口慘死！爸狠心砍妻殺男嬰　

告男公關撿屍性侵！找女室友作證卻大逆轉

更多熱門

相關新聞

幫廖俊松開綠燈　昌：鄭主持會議辦事

幫廖俊松開綠燈　昌：鄭主持會議辦事

前桃園市長鄭文燦涉嫌於「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」收賄500萬元，但桃園地院9日裁定以1200萬元交保。民眾黨立委黃國昌9日透露，已被羈押的台塑集團顧問廖俊松，同時是「華亞重劃區管理委員會重劃會」主委，2017年9月收了500萬的鄭文燦十分賣力，親自主持會議，一路替廖俊松開綠燈，預告將在10日質詢進一步揭露。

鄭文燦1200萬元交保　巴毛律師教「發財秘辛」

鄭文燦1200萬元交保　巴毛律師教「發財秘辛」

即／鄭文燦再度交保　檢方抗告卷證今晚送高院

即／鄭文燦再度交保　檢方抗告卷證今晚送高院

鄭文燦兩度逃過羈押　1分鐘「換車閃人」　

鄭文燦兩度逃過羈押　1分鐘「換車閃人」　

鄭文燦涉貪案掀綠營派系鬥爭？　林右昌指陰謀論多：大可不必

鄭文燦涉貪案掀綠營派系鬥爭？　林右昌指陰謀論多：大可不必

關鍵字：

鄭文燦貪污高院抗告

讀者迴響

熱門新聞

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

即／新北女身中7刀不治！夫攜子逃往陽明山輕生雙亡

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

唐治平拒認母屍　比對齒模「就是唐媽媽」

林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」求售　豪奢內裝照曝光

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！

網購雞蛋平台My Egg無預警歇業　消費者錯愕

快訊／確定了！00940配0.05元　94萬股民盼不到調高

學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸

小心走在路上就被罰15萬　萬安47規劃一次看！告警簡訊增新功能

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

吳桐潭告別式現場曝！36勞斯萊斯+108阿法送行

更多

最夯影音

更多

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面