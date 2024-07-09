台南楠西消防分隊防範電器火災　攜手居服員照顧長者居家安全

▲台南市消防局第二大隊楠西消防分隊與居服員異業結盟，居服員前往居家服務時，消防人員向長者宣導居家防火安全、安裝住宅用火災警報器的重要，及檢視臥室及客廳使用電氣的安全宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二大隊楠西消防分隊與居服員異業結盟，居服員前往居家服務時，消防人員向長者宣導居家防火安全、安裝住宅用火災警報器的重要，及檢視臥室及客廳使用電氣的安全宣導，如此一來，既能增進避難弱勢長者的居家防火安全，讓生命財產安全更有保障。





有鑑於電氣火災位居全國火災案件榜首，長者對於電器設備容易疏於檢查與注意，而近年來使用長照服務的長者人數急速攀升，居家服務員服務的對象大多為獨居或行動不便的長者，因此楠西消防分隊與居服員異業結盟，進行防火防災宣導。

針對火災可能的原因如電氣因素、烹飪不慎、殘留火種、瓦斯洩漏、縱火…等原因，提醒民眾留意並指導改善，呼籲民眾防範電氣火災隨時謹記「6不原則」，包括「用電不超載」、「電線不捆綁折損」、「插頭不潮濕污損」、「插座不用不插」、「電器旁不放易燃物」、以及「不使用無安全標準產品」才能降低火災風險。

消防局局長李明峯表示，秉持著市長黃偉哲安全大臺南的施政理念，對於逃生避難弱勢族群多一分關心及注意，安全大臺南的願景更能落實於民眾生活中，以提升居家安全，減少生命財產損失。

第二大隊大隊長王騰毅表示，深入生活執行宣導工作，為相當重要的項目之一，透過宣導提醒民眾日常應注意用火用電安全、裝設住宅用火災警報器，並將火災求生及提早預警觀念，正確地傳達給民眾進而確保居家安全。